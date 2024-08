Senado firma acordo com Fundação Joaquim Nabuco

Acordo com a Fundaj vai possibilitar a troca de documentos, em especial pelos 200 anos da Confederação do Equador - Foto: Divulgação/Fundaj

O Senado firmou um protocolo de intenções com a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) para a troca de informações e compartilhamento de acervos. O protocolo é um ajuste inicial para serem criados instrumentos de parceria entre os dois órgãos. Por meio desses instrumentos, os órgãos poderão, por exemplo, facilitar mutuamente a pesquisa documental em seus acervos. Um dos objetivos do acordo é a troca de materiais para a comemoração do bicentenário da Confederação do Equador.

A Confederação do Equador é como ficou conhecida a revolta iniciada em 1824, em Pernambuco, contra a monarquia e em defesa da implantação de um regime republicano. A comissão temporária voltada para essa celebração foi sugerida pela senadora Teresa Leitão (PT-PE), que também preside o colegiado. A comissão ainda tem como membros os senadores Humberto Costa (PT-PE), Fernando Dueire (MDB-PE), Jussara Lima (PSD-PI) e o senador licenciado Efraim Filho (MDB-PB).

A Fundaj já cedeu um vasto acervo iconográfico do século 19 para que as equipes do Senado utilizem essas imagens nos produtos da Comissão Temporária Interna em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. As imagens poderão ilustrar produtos como documentário, site especial e exposição iconográfica, por exemplo.

Entre os materiais cedidos, a comissão já separou filmes promocionais do governo de Pernambuco feitos por ocasião do centenário da confederação, reproduções de jornais armazenados em microfilmes e ilustrações do Recife na primeira metade do século 21. Também já foram identificados postais, fotografias, mapas e até publicações raras, como um cordel sobre a Confederação do Equador e matérias de revista sobre o evento publicadas no início do século passado.

Fundaj

A Fundação Joaquim Nabuco ( Fundaj ) é uma fundação pública vinculada ao Ministério da Educação. Sediada no Recife, foi fundada em 1949 com o propósito de preservar o legado histórico-cultural de Joaquim Nabuco, com ênfase nas regiões Norte e Nordeste. A fundação leva o nome do historiador e jurista, que lutou pela abolição da escravatura no Brasil. Idealizada pelo sociólogo Gilberto Freyre, a Fundaj tem como presidente a professora Marcia Angela da Silva Aguiar.