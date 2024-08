Plenário do Senado vai celebrar o Dia do Administrador

O Plenário do Senado aprovou nesta quinta-feira (15) a realização de uma sessão especial para comemorar o Dia do Administrador. O requerimento ( RQS 24/2024 ) nesse sentido foi do senador Izalci Lucas (PL-DF). A data é celebrada no dia 9 de setembro, aniversário de sanção da lei que regulamenta a profissão de administrador ( Lei 4.769, de 1965 ).

Segundo Izalci, a implementação de projetos direcionados para a fiscalização da atividade e a qualificação profissional fez com que o ofício de administrador esteja hoje consolidado no mercado de trabalho nacional e seja uma das profissões mais atrativas. Ele defende a realização da sessão argumentando que os profissionais do ramo prestam “relevantes serviços” ao país, seja na esfera pública ou na privada.

“São profissionais capazes de observar, questionar, interpretar, liderar e tomar decisões com foco em cada fase do projeto. Empreendedorismo, dedicação, comunicação, ousadia e percepção somam-se às qualidades dos administradores, profissionais imprescindíveis para o sucesso das organizações”, justifica o senador.