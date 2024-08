Trad pede reinstalação de redutores de velocidade na BR-163 após aumento de acidentes

Em pronunciamento no Plenário na quarta-feira (14), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) fez um apelo à Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense (CCR MSVia), responsável pela manutenção da BR-163, que corta o estado de Mato Grosso do Sul, para que reavalie da retirada de redutores de velocidade. O senador ressaltou que a remoção de quebra-molas e radares tem gerado um aumento no número de acidentes, principalmente em áreas próximas a centros urbanos.

— Todo o trânsito por onde passam os veículos nessa rodovia já estava acostumado com esses redutores de velocidade, e havia um respeito ao ir e vir do pedestre, porque tem alguns trechos dessas rodovias que cortam o centro das cidades. A cidade foi crescendo para um lado e para outro e, quando você vê, uma das avenidas principais da cidade é a BR-163 — disse.

O parlamentar destacou que a remoção dos redutores tem causado impacto negativo em localidades como o distrito de Anhanduí, em Campo Grande, e nas cidades de Bandeirantes, Jaraguari e Rio Verde de Mato Grosso. Três acidentes foram registrados em apenas uma semana em Rio Verde de Mato Grosso, o que evidencia o equívoco da medida.

— Vamos fazer um requerimento cobrando essas providências da CCR MSVia, porque as reclamações que nos chegam são realmente cada vez mais frequentes, e isso é algo que precisa ser muito bem encaminhado e ter uma resposta. Porque o agente político dessas cidades mais próximo da população é o vereador, e quando ele vai atrás de um questionamento, não consegue nem ser recebido, não consegue ter resposta nenhuma. E isso realmente demonstra o descaso relativo dessa empresa [CCR MSVia] para com o estado de Mato Grosso do Sul — declarou.