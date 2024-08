Projeto que cria dia nacional do médico ultrassonografista vai a sanção

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (14) projeto que cria o Dia Nacional do Médico Ultrassonografista, a ser celebrado, anualmente, em 21 de agosto. Da Câmara dos Deputados, o PL 6.202/2023 recebeu parecer favorável do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e agora segue para sanção presidencial, a não ser que haja recurso para votação no Plenário do Senado.

O dia 21 de agosto foi escolhido por coincidir com a data da fundação da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia, em 1993.

Nelsinho Trad avalia que os médicos ultrassonografistas desempenham um papel essencial no sistema de saúde utilizando a ultrassonografia, uma técnica de imagem não invasiva, para diagnósticos e tratamentos através de imagem, olhar e sensibilidade de alta precisão. Essa capacidade, segundo ele, é crucial para a detecção precoce de doenças, acompanhamento de gestação, avaliação de condições agudas e crônicas e orientação de procedimentos médicos.

"A instituição desse dia proporcionará reconhecimento profissional, valorizando e motivando os médicos ultrassonografistas, além de aumentar a conscientização pública sobre a importância da ultrassonografia e o papel crucial dos profissionais que a realizam. Ademais, incentivará a educação continuada e o avanço das técnicas ultrassonográficas, beneficiando diretamente o atendimento médico", afirma.