Sessão especial vai celebrar o Dia do Profissional de Educação Física

O Senado vai promover uma sessão especial para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física. O requerimento para a homenagem ( RQS 62/2024 ), de autoria da senadora Leila Barros (PDT-DF) e de outros senadores, foi aprovado no Plenário nesta terça-feira (13). A data da sessão ainda será agendada pela Secretaria Geral da Mesa (SGM).

De acordo com o requerimento, o Dia do Profissional de Educação Física é celebrado anualmente no dia 1º de setembro. Para Leila, a data é importante para reconhecer e homenagear aqueles que desempenham um papel fundamental na promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida. A senadora registra que “esses profissionais são os arquitetos do movimento, orientando e inspirando pessoas de todas as idades a adotar um estilo de vida ativo e saudável”.

Leila ainda afirma que os profissionais de educação física são agentes de inclusão, adaptando atividades para diferentes capacidades físicas e promovendo um ambiente acolhedor para todos. O compromisso desses profissionais, acrescenta a senadora, vai além do ensino de exercícios e “envolve a criação de uma cultura de movimento e a consciência dos benefícios que ele traz para a saúde global”.