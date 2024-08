Humberto Costa destaca avanços para retirar o Brasil do Mapa da Fome

O senador Humberto Costa (PT-PE) celebrou no Plenário, nesta terça-feira (13), a possibilidade de o Brasil sair novamente do Mapa da Fome, como resultado das políticas sociais do atual governo. Ele lembrou que, em 2014, o país havia deixado essa condição, mas voltou em 2021, segundo ele, “devido à interrupção de políticas sociais nos governos que sucederam Dilma Rousseff”. O parlamentar destacou que o Programa Bolsa Família tem sido essencial para reduzir a pobreza extrema e dinamizar a economia.

— Somente no ano passado, o primeiro dessa terceira gestão de Lula, a insegurança alimentar severa caiu de 8% para 1,2% da população. De mais de 17 milhões de pessoas nessa condição, reduzimos a marca para 2,5 milhões de brasileiros, ou seja, uma queda de 85% nesse índice. Quase 15 milhões de pessoas deixaram de passar fome só em 2023. Turbinamos o Bolsa Família e agora recebemos da Organização das Nações Unidas o reconhecimento de que estamos muito próximos de deixar, mais uma vez, o Mapa da Fome — disse.

Humberto também sublinhou que os esforços do governo têm gerado novos empregos, controlado a inflação e aumentado a renda, o que, segundo ele, demonstra que é possível promover o crescimento econômico aliado à inclusão social.

— São esforços em várias áreas para fazer o país crescer juntamente com o seu povo. É uma política de resultados de desenvolvimento sustentável que legaremos aos brasileiros, provando que é possível governar cuidando das pessoas, incluindo, fazendo do Brasil um país mais justo e solidário, um país de possibilidades para todos, onde a fome e a extrema pobreza não tenham mais lugar, não matem mais, nem destruam o futuro de tantas famílias, de tantas crianças e jovens da própria nação — enfatizou.