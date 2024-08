CDR pede informações ao ministro Alexandre Padilha

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) enviará ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, pedido de informação sobre as providências tomadas pelo governo a partir de carta-denúncia da Cooperativa de Mineração do Garimpeiros de Serra Pelada (Coomigasp). Requerimento nesse sentido ( REQ 13/2024 - CDR ), do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), foi aprovado pela comissão nesta terça-feira (13).

— É importante que o ministro dê uma satisfação, apenas isso. Aqui não há mais objeto, Serra Pelada acabou. Só está lá um lugar estranho, com muita gente vivendo em situação bem difícil. É um caso passado, depois de Serra Pelada veio outra serra garimpeira que o governo instituiu. Mas aqui temos que ouvir o governo para saber, à época, o que foi feito e quais os encaminhamentos tomados. Assim a gente resolve isso com a Coomigasp — disse Zequinha.