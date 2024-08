Círio de Nazaré do Maranhão é manifestação da cultura nacional, reconhece CE

O Círio de Nazaré do Maranhão pode ser reconhecido como manifestação da cultura nacional. Projeto com esse objetivo foi aprovado pela Comissão de Educação e Cultura (CE), nesta terça-feira (13). O texto, da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Rogério Carvalho (PT-SE) e terá uma segunda votação na comissão. Se aprovado e não houver recurso para votação em Plenário, seguirá para sanção presidencial.

O PL 1.394/2023 reconhece como manifestação da cultura nacional o Círio de Nazaré realizado no bairro Cohatrac, em São Luís, capital maranhense. O culto a Nossa Senhora de Nazaré começou na Europa e, no Brasil, teve início em Belém, onde é realizado anualmente em outubro, há mais de dois séculos.

Em 1992, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi levada por missionários a todas as capitais brasileiras e São Luís foi a primeira cidade visitada. Hoje a procissão é uma das maiores manifestações religiosas do Maranhão, acompanhada por mais de cem mil fiéis.

Rogério Carvalho ressaltou ainda a existência de legislação estadual que reconhece a importância histórica e cultural da festividade e a inclui no calendário cívico oficial do estado.

— Acreditamos que o reconhecimento como manifestação da cultura nacional do Círio de Nazaré realizado na cidade de São Luís do Maranhão irá fortalecer a identidade cultural e espiritual da região, além de movimentar a economia local e promover nacional e internacionalmente a cidade, razões pelas quais somos favoráveis à iniciativa — afirmou.

A reunião foi presidida pelo senador Flávio Arns (PSB-PR).