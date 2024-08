CE aprova título de Capital da Dança da Chula a município de Lagoa Vermelha

Município de Lagoa Vermelha (RS) foi reconhecido como capital de uma das danças tradicionais gaúchas - Foto: CTG Estância Gaúcha do Planalto

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou nesta terça-feira (13) projeto de lei que confere o título de Capital Nacional da Dança da Chula a Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. A votação foi presidida pelo senador Flávio Arns (PSB-PR).

O PL 5.407/2019 , da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e, caso não haja recurso para votação em Plenário, segue para sanção do Presidente da República.

Ao ler seu voto, Mourão destacou que a dança da chula celebra a história e a cultura dos gaúchos. Em Lagoa Vermelha, o relator ressalta que a dança não é apenas um espetáculo, mas uma "prática viva, cultivada e transmitida de geração em geração" por escolas locais, grupos de dança e famílias.

A realização de festivais e competições na cidade, de acordo com o senador, atrai dançarinos e apreciadores de todo o estado gaúcho e de outras regiões do país. Além disso, o município conta com espaços adequados para a prática e a exibição da dança, como centros culturais, teatros e arenas ao ar livre.

— Ao reconhecer Lagoa Vermelha como a Capital Nacional da Dança da Chula, estaremos não só celebrando uma dança, mas também honrando a história, a identidade e o espírito de uma comunidade que faz da chula um verdadeiro patrimônio vivo.