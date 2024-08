CPI ouve presidente da Associação Brasileira de Apostas Esportivas na quarta

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas (CPIMJAE) vai ouvir nesta quarta-feira (14), a partir das 14h30, Rodrigo Alves, presidente da Associação Brasileira de Apostas Esportivas (Abaesp). Ele vai explicar a atuação das empresas de apostas esportivas no combate e prevenção à manipulação de resultados esportivos.

O requerimento ( REQ 67/2024 - CPIMJAE ) do senador Carlos Portinho (PL-RJ) alega que a oitiva da entidade poderá esclarecer as políticas e diretrizes internas que regem as operações das empresas de apostas esportivas no país.

“A presença da Associação Brasileira de Apostas Esportivas, como representante das empresas de apostas esportivas, revela-se imprescindível para o entendimento desta Comissão Parlamentar de Inquérito quanto à atuação dessas empresas no combate e na prevenção à manipulação de resultados esportivos”, afirma Portinho no documento.

Segundo o parlamentar, o depoimento ajudará a entender os mecanismos de cooperação entre as empresas e as autoridades esportivas e judiciais. E ainda, como são compartilhadas informações para identificar padrões suspeitos de apostas. Isso, de acordo com o senador fluminense, vai permitir o debate sobre as perspectivas do mercado de apostas esportivas no Brasil e os desafios regulatórios.

De acordo com o requerimento, o mercado de apostas esportivas movimenta valores bilionários no Brasil. Em sua justificação, Portinho cita relatórios do Banco Central segundo o qual os brasileiros gastaram em 2023 cerca de R$ 54 bilhões com jogos e apostas online; e relatório de um banco privado divulgado no início de 2024, que estima entre entre R$ 100 e 120 bilhões por ano a movimentação desse mercado.

Distrito Federal

Também na quarta-feira, a CPIMJAE vai ouvir a presidente da Sociedade Esportiva de Santa Maria, em Brasília, Dayana Nunes. Ela vai esclarecer a suspeita de manipulação de resultados esportivos por parte de alguns jogadores.

Dois atletas estão sendo investigados pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) por agirem "de forma deliberada" para manipular os placares de alguns jogos realizados em 2024 pelo clube durante o Candangão, campeonato de futebol do DF.

Para a parte deliberativa da reunião, está prevista a votação de cinco requerimentos de convite para representantes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR).