Mecias de Jesus critica processo de cassação do governador de Roraima

O senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) destacou, em pronunciamento nesta segunda-feira (12), que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve julgar, nesta terça-feira (13), o processo de cassação do mandato do governador de Roraima, Antonio Denarium, e do vice-governador, Edilson Damião. O parlamentar afirmou que o caso é uma “armação” contra Denarium e ressaltou ser contra a cassação do governador.

— Os adversários nunca ficam satisfeitos quando perdem e encontram argumentos para ajuizar ações de todas as naturezas. Os adversários que foram derrotados nas urnas querem tumultuar e colocam seus interesses pessoais acima dos interesses do estado e do seu povo. Com isso, prejudicam não apenas o governo do estado, prejudicam não apenas o governador Denarium e o vice-governador Edilson Damião, mas toda a população e o crescimento econômico e social que o estado vem tendo.

Mecias elogiou o trabalho de Denarium e afirmou que houve avanços em seu governo, citando a implantação do Linhão de Tucuruí, a consolidação do agronegócio, a expansão dos serviços de infraestrutura e os investimentos em saúde e educação, além da transferências e titulações de terras.

— O governador Antonio Denarium tem imensa aprovação da população de Roraima. Colocou as contas em dia, arrumou a casa e, agora, neste segundo mandato, está entregando muito mais benefícios para a nossa gente, para toda a população do nosso estado. Alguns dos principais gargalos que impediam o desenvolvimento do estado estão sendo enfrentados de forma definitiva e corajosa, com o meu apoio e o apoio da nossa bancada aqui no Congresso Nacional.