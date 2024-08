Congresso fará sessão solene para celebrar relações entre Brasil e China

O Congresso Nacional fará na quinta-feira (15), a partir das 14h, sessão solene para celebrar o Dia Nacional da Imigração Chinesa (15 de agosto) e o cinquentenário das relações diplomáticas entre Brasil e China.

A solenidade atende ao REQ 11/2024-Mesa , requerimento apresentado pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e pelos deputados federais Fausto Pinato (PP-SP) e Daniel Almeida (PCdoB-BA). Nelsinho é presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China .

No requerimento, os parlamentares afirmam que “a relação entre o Brasil e a China é profundamente enraizada em laços históricos, culturais e econômicos. Desde o estabelecimento das primeiras trocas comerciais no século 19 até os dias atuais, a presença da comunidade chinesa no Brasil tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento econômico e cultural de nossa nação”.

De acordo com o requerimento, a sessão solene deve destacar os sucessos e as histórias inspiradoras dos imigrantes chineses no Brasil, além de promover a compreensão mútua e o respeito pelas diversas culturas que enriquecem a sociedade.

Na avaliação dos parlamentares, a comemoração dos 50 anos das relações diplomáticas oficiais entre Brasil e China também é importante por este país ser o maior parceiro comercial do Brasil.

“Economicamente, a China se tornou um parceiro comercial vital para o Brasil, sendo o principal destino das exportações brasileiras e um importante investidor em infraestrutura e projetos de desenvolvimento. As relações bilaterais têm beneficiado ambos os países, contribuindo para o crescimento econômico, a geração de empregos e o fortalecimento da infraestrutura brasileira”.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), as relações entre Brasil e China foram estabelecidas em 1974, quando foram abertas as embaixadas do Brasil em Pequim e da China em Brasília. O Brasil tem consulados-gerais em Xangai, Cantão e Hong Kong; a China, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Recife. Desde 2009 a China é o principal parceiro comercial do Brasil, onde tem investimentos nos setores de eletricidade, extração de petróleo, transportes, telecomunicações, serviços financeiros e indústria.

A sessão solene ocorrerá no Plenário da Câmara dos Deputados.