Jayme Campos cobra mais divulgação sobre a Central de Atendimento à Mulher

O senador Jayme Campos (União-MT), ao chamar atenção para os índices “alarmantes” de violência contra a mulher em pronunciamento nesta quarta-feira (7), pediu apoio ao projeto que apresentou com o fim de aumentar a divulgação da Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) no rádio, na televisão e na internet.

— Infelizmente, muitas mulheres não têm com certeza o conhecimento [do serviço]. O papel do governo é divulgar, por força de lei, nesses veículos de comunicação. Esta é uma iniciativa de baixo custo e de alta eficiência — declarou.

A proposição reedita os fundamentos de outro projeto apresentado por Jayme Campos em 2014, que acabou sendo arquivado ao fim dos prazos regimentais. O senador citou outros projetos de sua autoria sobre o tema: o PL 1.729/2019 , que veda a nomeação a cargos públicos de pessoas condenadas por violência contra a mulher; o PL 930/2023 , que permite o compartilhamento com órgãos de segurança pública da localização de agressor monitorado eletronicamente; e o PL 5.019/2013 , que institui o Fundo Nacional de Amparo às Mulheres Agredidas.

— Precisamos avançar com essas matérias com urgência necessária. Tratar as mulheres com o devido reconhecimento que elas merecem é agenda urgente da sociedade.

Jovem Senador

Jayme Campos também destacou a relevância do programa Jovem Senador, que considera importante para o fortalecimento da educação política da juventude, e elogiou a alta qualidade dos trabalhos elaborados pelos estudantes participantes. Ele cumprimentou em especial Leticia Pimenta Mageski, representante de seu estado no programa, que produziu texto “primoroso, atualizado e fiel ao tema” sobre os 200 anos do Senado no concuro de redação que seleciona os jovens.

— É texto que nos enche de orgulho e serve de amostra da capacidade de nossa gente.