Rosana Martinelli comemora 18 anos da Lei Maria da Penha

A senadora Rosana Martinelli (PL-MT) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (7), a importância da Lei Maria da Penha ( Lei 11.340, de 2006 ), que completa 18 anos nesta data. A lei é a principal medida de combate à violência doméstica no Brasil. Apesar de considerar a legislação um avanço, a parlamentar enfatizou a preocupação com o alto índice de homicídios de mulheres registrados no Brasil.

A senadora destacou a iniciativa do “Botão do Pânico” implantada em Mato Grosso. Segundo ela, a ferramenta tem contribuído para a segurança das mulheres no estado.

— Eu quero reiterar aqui a nossa indignação com tudo que está acontecendo com as mulheres do Brasil. Mato Grosso tem uma iniciativa fantástica, que é o Botão do Pânico, que está funcionando. Esse exemplo de Mato Grosso os outros estados possam seguir, porque nós precisamos dar segurança, principalmente para todas as nossas mulheres, todas nós, mulheres do Brasil — disse.

ExpoSul

No pronunciamento, a parlamentar salientou ainda a importância da 50ª Exposição Agropecuária de Rondonópolis (ExpoSul). Para a senadora, a feira, considerada uma das maiores do Centro-Oeste, tem um papel fundamental no desenvolvimento da região sudeste de Mato Grosso.

— Neste ano, chega à 36ª edição. A feira cresceu tanto que precisou sair da área onde era realizada e passou para uma área de 50 hectares, conquistada mediante a atuação do Sindicato Rural e da Associação dos Criadores do Sul de Mato Grosso. Consolidou-se como um dos eventos de inovação e de lazer que envolve centenas de empresas e a participação da população, que prestigia a programação de rodeios e shows de cantores e duplas de todo o Brasil — comemorou.

Rosana Martinelli também parabenizou os atletas mato-grossenses que participam das Olimpíadas de 2024. Ela mencionou Caroline Santos, competidora no taekwondo; Vagner Junior, no caiaque; Ana Sátila, do caiaque cross; e Ana Vitória, no futebol.