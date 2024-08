Marcos Rogério cobra posição firme do Brasil contra repressão na Venezuela

O senador Marcos Rogério (PL-RO) criticou nessa terça-feira (6), em Plenário, a posição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com relação ao resultado das eleições na Venezuela. Para o senador, o Brasil deveria se juntar aos países que questionam o pleito do país vizinho.

— Lula se limitou a pedir a divulgação das atas eleitorais, mas não foi além disso; não saiu em defesa dos presos, dos desaparecidos, nem mesmo lamentou as mortes provocadas pelo regime [Nicolás] Maduro. (...) Se a comunidade internacional, com a força que tem, não tiver um papel preponderante nisso, o povo venezuelano continuará amargando as duras consequências de ter à frente do seu país um governo tirano e que empobrece o seu povo.

Marcos Rogério apontou que o Conselho Eleitoral venezuelano, responsável pelo processo eleitoral, não disponibilizou os documentos para consulta, o que, segundo ele, “costuma ocorrer em qualquer democracia”. A contestação das eleições pelos venezuelanos ocorre por meio de protestos, com repressão estatal e prisões.

O senador ainda criticou comentários que Lula fez no ano passado sobre o regime adotado na Venezuela e o posicionamento do Partido dos Trabalhadores (PT).

— Ele dá o exemplo de que na Venezuela tem mais democracia do que no Brasil porque lá se vota mais. Mas do que adianta ter mais votações se o resultado que é levado em consideração é fruto de uma fraude? [...] O próprio PT, o partido do presidente Lula, veio a público comemorar o resultado das eleições na Venezuela, que, em sua visão, se traduzem em uma jornada pacífica, democrática e soberana.