Soraya aponta impacto de apostas online no orçamento das famílias

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) manifestou preocupação, em pronunciamento no Plenário na terça-feira (6), com o impacto crescente das apostas online, incluindo o cassino online conhecido como jogo do "Tigrinho", na economia e no orçamento das famílias brasileiras. A senadora destacou que sua crítica não se refere às apostas esportivas regulamentadas, mas ao aumento dos gastos da população, especialmente entre as classes mais baixas, com essas atividades.

— Segundo consultores, as apostas representaram 1,38% do orçamento familiar, das classes D e E, em 2023; e, em 2018, eram só 0,27%, ou seja, isso quintuplicou em cinco anos, com expansão forte após a pandemia. É algo que pesa mais para aqueles com renda mais baixa, porque eles não têm orçamento flexível. Se perdem dinheiro ou gastam mais nas bets, ficam em uma situação difícil para fechar as contas e cortam ou reveem gastos nas questões de que não se pode abrir mão, nas questões essenciais - comida, estudo, saúde — disse.

Soraya mencionou dados publicados pelo jornalO Globo, e apontou que as apostas online consumiram 4,9% dos gastos com alimentação das famílias mais pobres em 2023. Ela ressaltou que, em 2023, as plataformas de apostas online faturaram cerca de R$ 13 bilhões, enquanto o valor total das apostas chegou a R$ 120 bilhões, correspondendo a cerca de 1% do PIB nacional.

— A gente sabe que jogos de azar já existem no Brasil. Não dá para a gente tampar o sol com a peneira e simplesmente não legislar e não regulamentar. As situações são graves demais para que a gente simplesmente feche os olhos ou simplesmente fale: 'Liberaram ou não liberaram'. O problema existe, e temos que dar um jeito nessa situação — afirmou.