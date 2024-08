Em busca de consenso, Senado adia PEC que parcela dívidas de municípios

1

Cidades - Há 6 dias Suspeitas de irregularidades na execução de obras da gestão do prefeito Arismar Araújo é denunciada no Ministério Público Moradores acionaram o Ministério Público de Pimenta Bueno e questionam falta de transparência do prefeito Arismar Araújo na contratação de empresa responsável por obras na Avenida Cunha Bueno e em outros locais da cidade