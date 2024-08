Lançamento de revista sobre 200 anos do Senado é destacado por Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou nesta terça-feira (6) o lançamento de uma edição especial da revista Economy & Law, dedicada integralmente aos 200 anos do Senado.The Winners: Economy & Law nº28– Edição especial 200 anos do Senado Federalregistra uma série de episódios marcantes da história da instituição e do país.

— Já de início, poderão notar a imagem da obra de Vik Muniz, produzida com os destroços da invasão de 8 de janeiro de 2023, peça de arte que emoldura o Salão Azul e mostra a capacidade de o Poder Legislativo transformar em aprendizado até os momentos mais tristes e duros vividos nesta Casa — disse.

Ao comentar os textos, Pacheco ressaltou a importância do Senado na história brasileira desde o Império, passando pelo período das regências, o segundo reinado, o período republicano, a Era Vargas, a Segunda República, a ditadura militar e, finalmente, a redemocratização.

— Nesses 200 anos, foram vários os episódios em que os homens e mulheres representantes de seus estados, buscando o melhor para a Federação, agiram aprovando leis, fiscalizando os demais Poderes e, por vezes, resistindo apenas com suas vozes — acrescentou.

Pacheco também registrou o espaço na publicação dedicado à atuação feminina no Parlamento.

— A revista também destaca a história das mulheres nesta Casa, especialmente das senadoras Eunice Michiles e Laélia de Alcântara, primeira senadora e primeira senadora negra, respectivamente, compreendendo o valor e a riqueza que a diversidade e a pluralidade trazem ao Brasil e a este Plenário — assinalou.

O presidente do Senado agradeceu ao presidente do Conselho Editorial da revista, Arnold Wald Filho, e aos coordenadores desse número: a diretora-geral do Senado Federal, Ilana Trombka, e Agostinho Turbian.