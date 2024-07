Senado celebra 40 anos da Associação Nacional de Defensores Públicos

Os 40 anos da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos (Anadep) serão comemorados em sessão especial na quinta-feira (11), às 14h, no Plenário do Senado. Criada em 3 de julho de 1984, a associação representa quase 7 mil defensores públicos em todas as unidades da Federação.

O requerimento para a homenagem ( RQS 286/2024 ) é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. No pedido, ele afirma que a associação defende, além das prerrogativas e direitos de defensores públicos, a promoção dos direitos humanos e o fortalecimento da ampla defesa, judicial e extrajudicial, integral e gratuita, das pessoas em situações de vulnerabilidade.

“Assim, diante das lutas históricas e da grandeza da contribuição social que a associação presta desde sua criação para defensoras e defensores públicos e para a garantia do acesso à Justiça a usuários das defensorias públicas dos estados e do Distrito Federal, justifica-se a realização de sessão especial nesta Casa”, diz Pacheco.