Túnel na BR-101 em SC ganha nome do artista Willy Zumblick

Túnel na BR-101 no Morro do Formigão, em Tubarão - Foto: DNIT

Uma leisancionada na sexta-feira (5) pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, dá o nome de “Willy Alfredo Zumblick” ao túnel da BR-101 no Morro do Formigão, em Tubarão (SC). A norma ( Lei 14.920, de 2024 ) foi publicada nesta segunda-feira (8) noDiário Oficial da União(DOU).

O artista plástico nascido em Tubarão, em 1913, produziu mais de 5 mil telas e participou de pelo menos 600 exposições ao longo de 75 anos de carreira. Sua obra inclui o Monumento ao Caminhoneiro, uma escultura de 4,3 metros próxima ao túnel. Willy Zumblick faleceu no ano de 2008, aos 94 anos, após deixar importante patrimônio histórico, artístico e cultural para a região.

Legado artístico

A nova lei é originada do Projeto de Lei (PL) 4.632/2019 , de autoria da deputada Angela Amin (PP-SC). O texto foi aprovado pelo Senado na Comissão de Infraestrutura (CI) no mês passado. Durante a sessão, o relator do projeto, senador Esperidião Amin (PP-SC), elogiou o legado artístico do pintor e escultor.

“Zumblick retratou aspectos das tradições, cultura e história catarinenses, como a Bandeira do Divino, [a Guerra do] Contestado, Anita Garibaldi, boi de mamão, rendeiras e imigrantes”, disse.