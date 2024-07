Janaína Farias aponta avanços na área de educação no governo Lula

A senadora Janaína Farias (PT-CE), em pronunciamento nesta quinta-feira (4), chamou a atenção para os avanços na área da educação promovidos pelo governo do Lula. A senadora destacou que o ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou que foram pagos R$ 4 bilhões para o aumento de 1 milhão de novas matrículas em tempo integral, no período 2023 e 2024.

— O estado de São Paulo recebeu mais de R$ 500 milhões; o Ceará recebeu R$ 169 milhões; o estado de Alagoas recebeu R$ 78 milhões; o estado do Paraná, R$ 360 milhões; o estado do Pará, R$ 376 milhões; o estado de Minas Gerais, R$ 326 milhões. Ou seja, todos os estados brasileiros, todos os municípios brasileiros receberam recurso para a implantação da política de escola em tempo integral, uma política importante para que a gente possa estar dando oportunidade à nossa juventude — afirmou.

Além disso, a senadora ressaltou outras iniciativas do governo, como a criação de cem novos institutos federais e o Programa Pé-de-Meia, que beneficia mais de 2,7 milhões de jovens do Bolsa Família. Janaína Farias também celebrou o anúncio de novas creches no Brasil e o Pacto pela Infância, que garante a alfabetização na idade correta. Para ela, essas políticas públicas são essenciais para reduzir a evasão escolar causada por dificuldades financeiras.

— Quero parabenizar o presidente Lula e o ministro da Educação, Camilo Santana, que colocam a educação como prioridade. O Ministério concluiu, um ciclo de 2023, 2024, com um milhão de novas vagas e tenho certeza de que em breve o presidente [Lula] vai lançar mais um milhão de novas vagas para que o povo brasileiro possa ter acesso. E a pesquisa mostra em vários segmentos da sociedade que a escola em tempo integral realmente tem um bom resultado, porque tira essa juventude da criminalidade, tira a juventude das ruas — avaliou.