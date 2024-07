André Amaral lamenta mortes de Sebastião Di Lorenzo Serpa e Ubirajara Bessa

Em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (4), o senador André Amaral (União-PB) manifestou pesar pelos falecimentos de Sebastião Di Lorenzo Serpa e Ubirajara Bessa.

Ao prestar homenagem a Sebastião Di Lorenzo Serpa, o senador lembrou que Sebastião também era conhecido como Bau.

— Bau, como o chamávamos carinhosamente, era engenheiro civil e empresário. Ele saiu da Paraíba e foi enfrentar a vida no Maranhão, onde foi vice-prefeito de São Benedito do Rio Preto, Ele deixa a todos nós uma lacuna de um homem cristão, de um homem com muito temor a Deus, que só pregou amor na Terra — afirmou André Amaral, que também dedicou seu pesar à família de Sebastião.

O senador também prestou homenagem a Ubirajara Bessa, ex-prefeito de Mataraca, município da Paraíba, que faleceu aos 78 anos. André Amaral destacou a importância e o legado de Ubirajara Bessa para a comunidade dessa cidade. E ofereceu suas condolências à família do falecido.

— Uma perda irreparável. (...) Um homem público que deixou um legado de amizade, dedicação e amor, sobretudo à Mataraca. A geração atual e as gerações futuras terão em Ubirajara uma referência não só como pai de família, mas como homem público. Envio à sua família meus sinceros sentimentos e fraterno abraço, porque sabemos o que é a dor da perda, principalmente de um ente querido e extremamente dedicado à família.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira