André Amaral pede retomada da Operação Carro-Pipa na Paraíba

Em pronunciamento na quarta-feira (3), o senador André Amaral (União-PB) expôs sua preocupação com a suspensão, pelo governo federal, da Operação Carro-Pipa em cidades da Paraíba (PB). Coordenada pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional em parceria com o Exército, a Operação Carro-Pipa fornece água potável à população nordestina há mais de 20 anos. O senador ressaltou que a interrupção desse serviço essencial está causando uma situação de calamidade, privando milhares de famílias do acesso à água potável.

— Milhares de brasileiros estão sendo privados do direito humano básico da ascensão à água potável para cozinhar, para saciar a sede, para fazer a higiene pessoal e para a criação dos seus animais de subsistência. A suspensão do serviço submete esses brasileiros a uma verdadeira humilhação e impede que sejam realizadas atividades essenciais para a sobrevivência de todos nós de forma digna. É dignidade água potável para o nosso povo! É dignidade que não podemos silenciar! — declarou.

Embora a Paraíba seja beneficiada pelo Projeto de Transposição do Rio São Francisco, o senador destacou que a infraestrutura atual não é suficiente para atender todos os municípios do Semiárido. Ele afirmou que é essencial manter a Operação Carro-Pipa e expandir o sistema de reservatórios interligados para garantir a segurança hídrica na região.

— Diante desse quadro de completa calamidade e desespero, pelo qual está passando a população desses 44 municípios paraibanos, reiteramos o nosso apelo ao governo federal, em especial ao ministro Waldez Góes, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para que restabeleça urgente e imediatamente os serviços da Operação Carro-Pipa, a fim de assegurar a dignidade através do abastecimento de água à população paraibana.