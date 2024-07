Debatedores pedem implantação de BRT entre Brasília e cidades de Goiás

A implantação do BRT ligando Luziânia (GO), Brasília e o contorno de Goiânia foi defendida em debate da Comissão de Infraestrutura (CI) nesta quinta-feira (4). A reunião atendeu a requerimento do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que classificou a obra (uma espécie de corredor exclusivo para ônibus) como a mais importante da história da região.

— Essa audiência foi o pontapé inicial e agora precisamos ter a certeza de que um trabalho efetivo será executado para colocar em prática tudo o que foi discutido aqui. Essa obra vai atender milhões de pessoas que merecem dignidade no que tange ao transporte público.

Previstos no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), os projetos de BRT Eixo Sul e BRT Eixo Norte têm investimento estimado em R$ 28,3 bilhões até 2026. Os prefeitos de cidades goianas como Luziânia, Diego Sorgatto, e Valparaíso de Goiás, Pábio Correia Lopes, ressaltaram a diferença que a execução da obra fará na vida da população.

Pábio observou que Brasília também depende da mão de obra oriunda das cidades do seu entorno e classificou o projeto um dos maiores investimentos que o poder público pode executar na região. Ele sugeriu a criação de um grupo de trabalho para possibilitar avanços como a liberação de licenciamento ambiental e autorizações de construção sobre ferrovias que cortam a região.

— Depois dessa obra, a região será outra. Um transporte de qualidade e barato é o mínimo para garantir segurança ao usuário que se desloca todos os dias para fornecer sua mão de obra. São milhares de pessoas, e Goiás conhece essa necessidade, então hoje é um dia ímpar para o entorno — disse o prefeito.

Atraso

A secretária nacional de Transporte Rodoviário do Ministério dos Transportes, Viviane Esse, destacou a importância do empreendimento, mas reconheceu que os estudos estão atrasados. Segundo a debatedora, o projeto carece de adequações, como a definição quanto às marginais que deverão ser criadas para comportar o BRT. Ela defendeu, por exemplo, que o estudo preveja uma gestão integrada do sistema.

— Esse atraso acaba sendo positivo porque temos tempo para discutir. Precisamos ter uma concessionária atuando nesse trecho, o que é fundamental, e devemos fazer isso de forma célere. Isso porque, mesmo que a gente não tivesse conflitos quanto à instalação do BRT e a implantação das marginais, a gente não teria como melhorar significativamente o nível de serviços.

Governança

BRT, sigla em inglês paraBus Rapid Transit, é um sistema de transporte público que utiliza ônibus rápidos em vias exclusivas ou semiprivativas para oferecer serviços de alta capacidade, velocidade e qualidade. É projetado para combinar a eficiência de um sistema ferroviário leve com a flexibilidade e a economia de custos de um sistema de ônibus.

Secretária do Entorno do Distrito Federal, do governo de Goiás, Maria Caroline Fleury de Lima afirmou que um grupo de trabalho liderado pelo Ministério dos Transportes tem dado resultados, mas a governança quanto ao funcionamento do BRT ainda precisa ser definida. Segundo a debatedora, os estudos preliminares sobre a obra já foram aceitos pelo Ministério das Cidades, e um termo de compromisso deverá ser assinado em breve.

— Estamos otimistas, mas o que a gente mais precisa hoje é da sensibilidade de todos os atores quanto à governança. Isso porque se o BRT estivesse pronto hoje, não poderíamos operacionalizá-lo, já que a gente precisa subsidiar esse transporte, buscando fontes alternativas de receita. E o grupo de trabalho também vai apresentar esse custo extra e de quanto deverá ser essa repartição.

Chefe da Unidade de Projetos da Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, Fabiano dos Santos Campos Guimarães disse que R$ 1,5 bilhão é o valor destinado à execução do BRT Norte, enquanto R$ 750 milhões estão orçados para a obra do BRT Sul, que envolve as regiões administrativas de Santa Maria e do Gama. O debatedor disse que os estudos estão em fase avançada e afirmou que o apoio dos gestores goianos tem ajudado o projeto a avançar.

— O BRT é uma prioridade para nós. O Eixo Norte, por exemplo, terá a princípio 14 estações. Além disso, metrô, ciclovias, todos têm prioridade e atenção do governo do Distrito Federal.

Transporte adequado

O senador Esperidião Amin (PP-SC) elogiou Jorge Kajuru pela iniciativa do debate. Ele mencionou o contorno viário de Florianópolis, em Santa Catarina, cuja inauguração é esperada desde 2012 e está prevista para acontecer em agosto. Na opinião do parlamentar, o Ministério dos Transportes tem agido com competência e prudência, “ao não assumir compromissos extravagantes”.

— O BRT é um transporte interurbano, quase metropolitano, que exige investimento para se tornar mais adequado e barato. Ainda que esse investimento possa ser considerado alto, é relevante pelo barateamento que traz — ponderou.

Fabiano Guimarães, do GDF, e os prefeitos de Luziânia, Diego Sorgatto, e Valparaíso de Goiás, Pábio Correia Lopes - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado