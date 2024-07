CTERS vota convite à Embrapa para discutir recuperação da agricultura no RS

Agronegócio é o setor mais relevante da economia do estado, respondendo por 40% do PIB - Foto: Fernando Dias/SEADPR-RS

A realização de audiência pública para a recuperação do potencial agrícola no Rio Grande do Sul será votada em comissão do Senado, nesta quinta-feira (4), a partir das 9h. Esse é um dos assuntos na pauta da comissão temporária criada para acompanhar o enfrentamento da calamidade no Rio Grande do Sul (CTERS), que tem quatro requerimentos.

Osenador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) apresentou requerimento ( REQ 14/2024 - CTERS ) para conhecer o planejamento da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (Embrapa) para recuperação do potencial agrícola do estado após as inundações.

“A crise climática trouxe desafios que exigem a adoção de soluções inovadoras, rápidas e efetivas para que, não só o RS, mas também o Brasil, logrem êxito na recuperação do potencial agropecuário duramente afetado. Assim, urge buscar, com base também no meio científico, respostas que apontem caminhos para a retomada da atividade econômica com respaldo agropastoril, num quadro de resiliência climática”, argumenta Mourão.

Ele alega que a produção agropecuária responde por 40% do PIB gaúcho, dinamizando a economia local. O fato de o estado direcionar cerca de 30% da produção industrial para a área rural cria uma dependência do setor maior do que a média nacional. Por isso ele defende que a Embrapa possui as melhores condições para planejar a recuperação do setor.

Os outros requerimentos pedem diligências na Serra Gaúcha ( REQ 15/2024 - CTERS ), na Assembleia Legislativa do estado ( REQ 16/2024 - CTERS ) e uma audiência pública sobre a reconstrução das cidades destruídas ( REQ 17/2024 - CTERS ).