Ireneu Orth destaca mobilização de prefeitos e agricultores por auxilio ao RS

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (2), o senador Ireneu Orth (PP-RS) destacou a mobilização de prefeitos em Brasília para pressionar o governo federal a implementar medidas efetivas para auxiliar os municípios do Rio Grande do Sul, prejudicados com as enchentes que atingiram todo o estado.

— Estão sendo pleiteadas decisões definitivas para saneamento dos graves problemas que assolaram o Rio Grande do Sul. E a mobilização dos prefeitos, hoje, tem esse propósito, de levar ao conhecimento das autoridades federais que o Rio Grande efetivamente precisa de auxílio. Nós temos aqui mais de 300 prefeitos reforçando os pleitos que nós já fizemos e não tem sido dada solução de continuidade a esses assuntos tanto na área pública como na iniciativa privada — disse.

O parlamentar também destacou o movimento de agricultores do estado, programado para o próximo dia 4 de julho em Cachoeira do Sul (RS), dentro do Programa SOS Agro. O senador lembrou que o objetivo do evento é sensibilizar o governo federal a minimizar a situação dos produtores rurais endividados.

Orth criticou o atraso no lançamento do Plano Safra 2024/2025 e alertou para os impactos negativos na agricultura gaúcha e brasileira. Ele destacou que muitas regiões do Rio Grande do Sul precisam se recuperar dos prejuízos da última colheita e do baixo preço dos produtos agrícolas. Para o senador, o atraso na liberação dos recursos do governo compromete ainda mais a situação dos produtores.

— Nós sabemos que amanhã deverá ser lançado o Plano Safra, mas, até a sua efetiva implementação, com os trâmites todos que têm que percorrer, vai levar vários dias, talvez 25, 30 dias. E a agricultura é uma atividade que tem tempo certo de ser executada — enfatizou.