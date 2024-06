No Reino Unido, governo do Acre debate ações globais de desenvolvimento sustentável

Dando continuidade às agendas institucionais no Reino Unido, união política que concentra um dos maiores investimentos em ativos ambientais do mundo, o governo do Acre foi destaque na implementação de uma política de governança de desenvolvimento sustentável e estratégias para redução do desmatamento, bem como contenção dos impactos provenientes de mudanças climáticas na Amazônia.

Representando o governador Gladson Cameli, que estendeu a agenda até a cidade de Oslo, na Noruega, para discutir iniciativas de ações para redução de carbono e emissões do desmatamento e degradação florestal, o secretário de Estado da Fazenda, Amarísio Freitas, seguiu nos debates socioambientais durante a Semana do Clima de Londres (London Climate Action Week), que teve início na segunda, 22, e se encerra nesse domingo, 30.

Sefaz e CDSA representam governo do Acre em programação de debates durante Semana do Clima de Londres. Foto: cedida

A intenção é promover ações globais de desenvolvimento sustentável e de melhorias na vida de pessoas que moram na floresta, comunidades indígenas, povos tradicionais, com programas ajustados às suas realidades socioambientais.

Ativos ambientais e construção de parcerias

Um dos eventos que compõe a programação, o Reset Connect, foi direcionado a autoridades técnicas de todo o mundo nas áreas de sustentabilidade, bem como grandes corporações, líderes governamentais, legisladores, fornecedores de tecnologia, inovadores, marcas com propósitos específicos e empreendedores.

Na ocasião, o governo do Acre esteve inserido em um diálogo técnico para tratar sobre práticas sustentáveis em conformidade com legislações ambientais, como forma de compensação, por meio de créditos de carbono.

“O evento traz para o Acre, além do alto conhecimento de mercado, como posicionar estrategicamente os ativos ambientais, uma visão empresarial e a construção de parcerias com empresas do Reino Unido, que não conhecem o Acre, mas que tem ouvido falar muito de soluções socioambientais, onde o estado é referência”, disse Amarísio Freitas.

Divisor de águas e criação de vínculos na União Europeia

Após os debates, foi a vez de o Acre, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA), integrar um dos maiores eventos anuais de finanças e investimentos do mundo, o Climate Investment Summit .

A agenda foi realizada na Bolsa de Valores de Londres e faz parte do calendário oficial da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Conferência das Partes (COP).

Evento traz ao Acre conhecimento de mercado no âmbito de ativos ambientais e construção de parcerias com empresas do Reino Unido. Foto: cedida

O evento contou com a presença de autoridades e referências mundiais na pauta climática, onde o Acre, por sua vez, passa a integrar posição de entidade subnacional referência, uma vez que, em 2025, haverá uma COP no Brasil.

“Foi um divisor de águas para o Acre, abrindo portas para alcançar contato com os maiores tomadores de decisões da Europa e criando vínculos não apenas com entidades privadas do Reino Unido, como também com empresas de toda a União Europeia”, disse Freitas.

Contenção do avanço da temperatura global

Outra agenda de destaque foi o Fórum de Inovação do Clima (Climate Innovation Forum), que reuniu ministros nas áreas de meio ambiente e mudanças climáticas, autoridades nacionais e líderes empresariais.

A intenção foi discutir, sobretudo com a classe empresarial, a contenção do avanço da temperatura global, por meio de mecanismos econômicos e geração de práticas nos maiores setores de poluição global.

O evento foi totalmente voltado para o âmbito empresarial. Além do governo do Acre, participaram diretores de bancos, conselheiros de multinacionais, proprietários de projetos sustentáveis, senadores e ministros de Estado.