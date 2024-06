Com apoio da InvestSP, empresa de laminado investe R$ 450 milhões no interior de SP

A Novelis, empresa de produção de laminados e de reciclagem de alumínio, vai ampliar sua estrutura no estado de São Paulo. As obras na fábrica da empresa em Pindamonhangaba, cidade do Vale do Paraíba a 160 quilômetros da capital, estão em andamento e receberam investimento de R$ 450 milhões.

Realizado com apoio da InvestSP – agência de promoção de investimentos vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SDE) -, o projeto vai ampliar a capacidade de produção de laminados da unidade de 720 mil para 750 mil toneladas por ano e prevê, por exemplo, a instalação de novos equipamentos, uma nova linha de embalagem do produto final e uma nova área de armazenagem.

Em nota, a empresa destaca que, além do aumento da produção, as ações têm a sustentabilidade como diretriz: “a reciclagem e o conteúdo reciclado continuarão a ser peças fundamentais da jornada de sustentabilidade da Novelis, já que ambos estão estrategicamente associados aos planos de redução e neutralidade de pegada de carbono até 2050. Além disso, os equipamentos instalados possuem tecnologias que permitem o uso ainda mais eficiente de água e energia”.

“É mais um investimento internacional importante e que irá contribuir, diretamente, para a geração de renda, emprego e desenvolvimento regional no nosso Estado, diretrizes do governador Tarcísio de Freitas”, ressalta o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de SP, Jorge Lima.

Já o presidente da InvestSP, Rui Gomes, destaca que “o projeto está diretamente alinhado às trilhas de desenvolvimento definidas pela SDE, que são seguidas pela InvestSP e visam incentivar investimentos focados em economia circular, descarbonização e transição energética”.

Inovação e sustentabilidade

No ano passado, também com apoio da InvestSP, a Novelis inaugurou seu primeiro Centro de Soluções ao Cliente (CSC), um polo de inovação para o desenvolvimento de novas soluções para a indústria de embalagens. O objetivo da empresa é atender, de maneira personalizada, as demandas de clientes e parceiros, como fabricantes de latas de bebidas, na busca por produtos mais sustentáveis.

Entre os focos da Novelis estão a criação de produtos com uma pegada de carbono menor e a ampliação do uso de material reciclado na produção de embalagens. As chapas de alumínio fornecidas pela empresa para fabricantes de latas de bebidas já são compostas por mais de 80% de conteúdo reciclado.

Com destaque em quatro áreas de atuação – metalurgia, revestimentos, automação e modelagem -, o CSC também foi criado para ser um espaço para compartilhar conhecimento por meio de workshops e encontros setoriais.

Siga o canal “Governo de São Paulo” no WhatsApp:

https://bit.ly/govspnozap