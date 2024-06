Sefaz discute virtualização de serviços e cruzamento de dados de arrecadação e documentos fiscais em evento de representantes fazendários

A Secretaria da Fazenda do Acre (Sefaz) participa da 60ª Reunião da Comissão de Gestão Fazendária (Cogef), em São Luís (MA). O evento teve início nesta quarta-feira, 19, e estende-se até sexta, 21, reunindo representantes da fazenda de todos os estados do Brasil.

A reunião pretende coordenar e harmonizar os aspectos técnicos dos programas de modernização da gestão fiscal e promover o desenvolvimento de ações de cooperação e integração entre os fiscos, além do compartilhamento de soluções e produtos, intercâmbio de experiências e gestão de conhecimento.

A programação conta com temas voltados à tecnologia da informação e gestão de riscos, bem como virtualização de serviços e plataformas de cruzamento de dados relativos à arrecadação, documentos fiscais e declarações.

Representantes da Secretaria da Fazenda participam da reunião do Cogef. Foto: cedida

“Iniciamos os trabalhos com a Cogef TI, que tem o intuito de compartilhar soluções focadas na área de tecnologia da informação para a gestão fiscal”, disse chefe do Departamento de Governança Estratégica (Degove) e auditor da Receita Estadual, Adriano Magalhães.

A Cogef é um grupo criado no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) para promover e articular ações de cooperação entre os fiscos estaduais, compreendendo o compartilhamento de soluções e produtos, intercâmbio de experiências e gestão do conhecimento.

Além de Magalhães, a Sefaz está representada no evento pelos diretores Lonmario do Valle (Planejamento Orçamentário) e Eduardo Maia (Contabilidade-Geral), bem como pelo servidor Andrey Macedo, da Degove.