Turismo de inverno na Serra apresenta crescimento em público e faturamento, aponta pesquisa da Fecomércio

Fotos: Ricardo Wolffenbüttel / Secom

Hotelaria e turismo gastronômico são os maiores investimentos de visitantes

Dados da 12ª Pesquisa de Inverno na Serra Catarinense apresentados pela Fecomércio na manhã desta quinta-feira, 21, indicam melhora do faturamento das empresas catarinenses em julho e agosto de 2023. A apresentação, na sede da Fecomércio, foi prestigiada pelo secretário de Turismo, Evandro Neiva, pelo empresário do ramo turístico e presidente da IGR Caminhos da Serra, Sebastião Eliseu Farias, e por outras autoridades do ramo turístico catarinense. Representando a Fecomércio estava o vice-presidente de turismo, Fábio Souza.

A pesquisa apontou que a área que tem maior investimento dos visitantes é a de hotelaria, que também apresenta uma maior procura desde 2017. Além disso, o maior público é formado por brasileiros, principalmente catarinenses, que representam um aumento de quase 10% entre 2022 e 2023. Moradores do Rio Grande do Sul também passaram a visitar mais a serra, configurando 11% dos turistas.

Ainda segundo os dados levantados pela Fecomércio, o faturamento das empresas aumentou em 2,3%, comparado ao ano anterior, e em 8,7% em relação aos outros meses de 2023. Assim, com a melhoria da economia, também houve um crescimento na contratação de pessoas extras para o período de inverno em quase 5%.

O secretário Evandro Neiva ressaltou que o turismo tem se transformado em uma grande fonte de investimento do Governo. “Esses dados apontam que o verão e o inverno são turismo o ano todo. Agradeço e parabenizo a Fecomércio, nós temos um grande trabalho pela frente que vai apenas trazer bons frutos”, disse o secretário.

Foto: Reprodução/Secom SC

O evento, realizado anualmente pela Fecomércio, divulga dados a respeito do turismo catarinense levantados durante os meses de julho e agosto daquele ano. Ministrada pelo coordenador do observatório de turismo da Fecomércio, André Carvalho, e pela analista da divisão de planejamento, Daniele Carvalho, a cerimônia apontou o crescimento do comércio da Serra Catarinense no inverno.

“Esses números da Fecomércio ajudam a nós, empresários, a compreender o cenário atual e são essenciais para sabermos no que devemos investir cada vez mais. Nós estamos, assim como o Estado, comprometidos a trazer mais visibilidade para a Serra e, consequentemente, para Santa Catarina”, afirmou Eliseu Farias.

A pesquisa aponta que a procura por alimentos e bebidas catarinenses também cresceu, de forma que 84% dos entrevistados experimentaram ou iriam experimentar itens alimentícios da serra.

Estação Inverno

No fim de maio, o governador Jorginho Mello lançou oficialmente no calendário turístico do estado a Estação Inverno Santa Catarina, que começou em 1º de junho a e vai até 30 de setembro. Uma ação conjunta de vários órgãos públicos estaduais, com a participação do Sebrae e Fecomercio-SC, que vai transformar, em poucos anos, a maneira do estado se posicionar como destino turístico na estação mais fria do ano. O lançamento foi um marco para o desenvolvimento turístico, com a extensão do calendário do setor durante os próximos anos em Santa Catarina. Com essa iniciativa, o Governo do Estado passa a ter no inverno a mesma relação governamental que tem com a já consolidada temporada de verão.