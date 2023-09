Maioria do STF vota contra tese sobre marco temporal

Festa do Disco estreia na programação da Rádio Nacional

Geral - Há 4 dias Festa do Disco estreia na programação da Rádio Nacional Nova atração vai ao ar aos domingos, 20h

Após apelo do Estado e setor produtivo, Mapa altera calendário de semeadura de soja

Agricultura - Há 7 dias Após apelo do Estado e setor produtivo, Mapa altera calendário de semeadura de soja

Debatedores defendem melhoria das condições da pós-graduação no Brasil

Câmara dos Deputados - Há 6 dias Debatedores defendem melhoria das condições da pós-graduação no Brasil

5