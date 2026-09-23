Quinta, 24 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Chuvas esparsas

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,9

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
JustiçaTrama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da penaCidadesPrefeitura prepara sábado de diversão para as crianças nos 112 anos da capitalCidadesAção educativa orienta estudantes da Escola Rio Madeira sobre animais peçonhentosPolíticaHildon Chaves ganha apoio popular na reta final de campanhaGeralSaiba como funcionam as unidades sentinelas de arboviroses em São Paulo
Justiça Justiça

TSE cria ferramenta de IA para acesso a informações sobre eleições

Assistente virtual está disponível no site do tribunal

23/09/2026 10h56
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um assistente virtual, criado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ajudará os eleitores brasileiros a acessarem informações e esclarecerem dúvidas sobre o pleito que elegerá, em 2026, presidente e governadores, além dos representantes da população nos legislativos federal, estadual e distrital. Tudo de forma rápida e com linguagem acessível.

Tendo como base a Inteligência Artificial (IA), o ChatVote pode ser acessado por meio de um ícone localizado no canto inferior direito do portal do TSE ou pelo aplicativo e-Título.

“O assistente reúne informações sobre serviços e temas de interesse do eleitor, como dia, horário e local de votação; justificativa de ausência às urnas; orientações para mesários; conteúdo das resoluções das eleições, entre outros”, informou o TSE.

O ChatVote esclarece também as principais dúvidas que costumam ser levadas à Justiça Eleitoral.

“Com a incorporação de IA, a interação deixa de ocorrer por meio de menus fechados e passa a ser feita em formato conversacional, permitindo que o eleitor formule perguntas de maneira mais livre e intuitiva”, detalhou o tribunal.

A fim de aperfeiçoar o funcionamento do ChatVote, que pode ser integrado ao WhatsApp, o TSE fará um acompanhamento contínuo tanto das informações solicitadas pelos eleitores quanto da qualidade das respostas geradas a partir do assistente.

Foi também implementado um sistema de avaliação das respostas pelos usuários.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Justiça Trama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da pena
Justiça Financiador do filme Dark Horse recebeu dinheiro do crime organizado
Justiça Caso Master: TCDF bloqueia até R$ 2,7 bi de ex-dirigentes do BRB
Justiça CNJ cancela R$ 4,7 bilhões em precatórios ligados ao Master
Justiça Por unanimidade, STF iguala tempo de licenças-maternidade e adotante
Justiça Fux pede a Senado posição sobre acessos de Vorcaro e esposa de Moraes
Porto Velho, RO
Atualizado às 15h01
34°
Chuvas esparsas

Mín. 25° Máx. 40°

42° Sensação
1.03 km/h Vento
59% Umidade do ar
74% (0.77mm) Chance de chuva
Amanhã (25/09)

Mín. 24° Máx. 43°

Chuva
Sábado (26/09)

Mín. 23° Máx. 44°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 6 dias atrás Em Rio Crespo, Bruno Scheid reforça campanha de rua ao lado de Marcos Rogério: “olho no olho e com os pés no chão”
3
Política - Há 6 dias atrás Ieda Chaves reforça campanha à reeleição com agenda política na região Central e fala de investimentos
4
Política - Há 5 dias atrás Casa cheia marca reunião de Laerte Gomes em Itapuã do Oeste
5
Política - Há 5 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias