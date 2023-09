Estado lança guia que detalha como entidades do turismo podem captar novos recursos

A Secretaria de Estado do Turismo do Paraná (Setu) lançou nesta quinta-feira (21) mais uma cartilha orientadora para a captação de recursos – desta vez, voltada ao acesso a editais de fomento. O objetivo é conectar empresas dos setores público e privado com as iniciativas de impacto social projetadas pelas organizações do terceiro setor vinculadas ao turismo.

Os editais e leis de incentivo são uma forma abrangente de captação de recursos e um meio de conectar empresas e organizações da sociedade civil. Muitas entidades, porém, não conseguem acessar esses recursos por falta de conhecimento ou know-how.

“A Setu está atuando no sentido de levar esse conhecimento de forma bem didática a todo o trade turístico e possíveis interessados. Esta iniciativa complementa o Guia de Financiamento e Captação de Recursos voltado a empresários, lançado recentemente, com o diferencial de que os projetos devem estar voltados as questões sociais, culturais, ambientais e de geração de renda”, informa o secretário do Turismo, Marcio Nunes.

O manual, além de identificar alguns dos editais públicos e privados já abertos, traz um link para uma planilha com editais de possível interesse para municípios e Instâncias de Governança Regionais (IGRs). Ela será atualizada a cada 15 dias.

Segundo a coordenadora de Gestão e Sustentabilidade da Setu, Anna Carolina Vargas, o guia tem o objetivo propiciar de forma introdutória e didática informações para as Organizações da Sociedade Civil (OSC) que visam ampliar suas formas de captação de recursos para viabilizar seus projetos socioambientais e socioeconômicos descritos no planejamento estratégico da organização.

“Vale lembrar que, caso a organização não tenha um plano estratégico, será necessário elaborar um para pode participar, definindo de forma clara, objetiva e focada quais são suas áreas de atuação, visão, valores, objetivos e metas”, informa.

O guia traz também links para programas focados em melhorar a gestão das OSCs, 100% gratuitos.

O economista Noé Vieira dos Santos, do corpo técnico da Setu, afirma que os financiados precisam atuar em projetos localizados no território nacional e devem atender a um rol de documentação, estar legalmente regularizados e com o CNPJ ativo até a elaboração do Planejamento Estratégico.“Com esse trabalho, a Secretaria busca cumprir com seu papel de fomentadora e apoiadora das ações voltadas ao turismo paranaense, auxiliando toda a cadeia envolvida”, afirma.

Acesse AQUI o Guia de Captação de Recursos via Editais Públicos e Privados.