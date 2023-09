Setur-BA participa de evento sobre energia verde e de homenagem aos guias de turismo

A Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) participou, na manhã de sexta-feira (15), no Salão de Convenções do Hotel Fiesta, em Salvador, do Encontro Baiano dos Municípios Produtores de Energias Renováveis. Em discussão, o uso da energia verde na economia, incluindo projetos de atividades turísticas sustentáveis. A iniciativa foi da Comissão Especial de Estudos para Transição Energética e Hidrogênio Verde da Câmara dos Deputados, criada em junho deste ano, a pedido do deputado federal Bacelar (PV), relator da matéria. O vice-governador Geraldo Júnior esteve entre os debatedores.

Ainda na sexta (25), no período da tarde, a Setur-BA prestigiou as comemorações pelos 30 anos do Sindicato dos Guias de Turismo da Bahia (Singtur-BA), que promoveu um seminário no Teatro Sesc-Senac, no Pelourinho. Os profissionais festejaram, debatendo sobre lutas e conquistas da categoria.

A presidente do Singtur-BA, Rivanete Rodrigues, ressaltou a parceria que a entidade mantém com o Governo do Estado, para a capacitação e qualificação dos guias. “É um momento de celebração porque nós temos parceiros como a Setur-BA, que sempre nos atende, oferecendo cursos e oportunidades de participação dos nossos profissionais nos receptivos especiais da secretaria”, pontuou.

“Os guias de turismo merecem todas as homenagens, pelo trabalho de acolher bem os visitantes e de orientá-los com informações seguras, o que faz com que eles tenham vontade de retornar à Bahia. Seguiremos nessa parceria com os profissionais, para resultados ainda mais expressivos”, declarou a chefe de gabinete da Setur-BA, Giulliana Brito, que representou o secretário Maurício Bacelar no seminário.

Fonte: Ascom/Setur