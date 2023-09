Paraná participa de feira náutica para promover potencial de navegação e turismo de natureza

Todo o potencial de turismo náutico paranaense estará na grande vitrine da 26ª ediçãodo Boat Show São Paulo, que acontece de 21 a 26 de setembro em São Paulo, capital. A Secretaria de Estado do Turismo (Setu), o serviço social autônomo Viaje Paraná e o Instituto Água e Terra vão representar o Estado no evento carimbado como o maior do gênero na América Latina.

Em São Paulo, o evento deve repetir o sucesso das edições anteriores com público estimado em mais de 1 milhão de pessoas. A meta do governo paranaense é mostrar as riquezas naturais do Estado, como rios e lagos, e as áreas de preservação ambiental para esse universo que envolve adeptos ao turismo de aventura e natureza, os apaixonados por embarcações e representantes mundiais das grandes marcas no setor.

O secretário do Turismo, Márcio Nunes, ressaltou a participação como oportunidade para mostrar toda a diversidade da natureza paranaense, que abriga mais de 78 atrativos de turismo náutico e 29 Unidades de Conservação abertas à visitação. “Vamos mostrar o grande coração da Mata Atlântica e toda a magia do Paraná, com seus rios, corredeiras, quedas d´água, lagoas e lagos gigantes que encantam os visitantes”, disse Nunes.

Ele enfatizou os investimentos e programas formatados neste ano para as 19 regiões turísticas, entre abertura de linhas de crédito para empreendedores e capacitação da mão de obra. As ações são direcionadas para a melhoria na infraestrutura local e, ainda, para que os destinos saibam atender bem o visitante e vender o atrativo. “Estamos prontos para receber o turista. É isso que vamos mostrar na Boat Show São Paulo”, finalizou.

TURISMO NÁUTICO–A 26ª edição do Boat Show São Paulo reunirá expositores, tendências e lançamentos de barcos, jet skis, infláveis, motores e equipamentos. Para atender a expectativa de quem visita a feira, o Instituto Água e Terra (IAT) levará para o estande uma mostra do potencial do turismo náutico das áreas de conservação do Paraná.

De acordo com o diretor de Patrimônio Natural do IAT, Rafael Andreguetto, o Instituto participa do evento para, junto com a Setu e o Viaje Paraná, promover as unidades de conservação que fazem parte do Projeto Parques Paraná e tem a água entre os seus recursos naturais. Ele elencou as unidades da Ilha do Mel, a Ilha das Cobras, o Parque Estadual do Boguaçu, a Floresta do Palmito e a Estação Ecológica do Guaraguaçu, que são banhadas por rios e mar.

“Além de outras unidades, como a Estação Ecológica do Caiuá, o Parque Estadual Lago Azul, em Campo Mourão, dotados de reservatórios e rios que permitem a navegação”, complementou Andreguetto, ressaltando o Parque Estadual do Cerrado, Parque Estadual do Guartelá, o Parque Estadual do Vale do Codó que permitem atividades como rafting, acqua trekking e banhos. “Todas as unidades são produtos para o Boat Show e estarão nas prateleiras do estande do Paraná”, disse.

PROMOÇÃO–O Serviço Social Autônomo Viaje Paraná chega na feira para respaldar a divulgação e apoiar a apresentação da oferta turística estadual. “Nossa meta é ampliar o leque de oportunidades de comercialização dos nossos destinos para o mercado interno e no exterior”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do órgão. O Viaje Paraná foi criado com o objetivo de divulgar o Paraná e seus destinos turísticos, organizar, patrocinar e participar de eventos relacionados com a promoção e articular-se com agentes econômicos do Estado e com o público interessado dos destinos, produtos e serviços oriundos do turismo paranaense.