Eventos aquecem turismo gastronômico e de negócios na Bahia

Santa Cruz Cabrália, na zona turística Costa do Descobrimento, sedia até o próximo domingo (17), o 1º Festival Gastronômico Temperos de Cabrália, reunindo 27 estabelecimentos. A programação começou no feriado da Independência, com chefs renomados, cozinha show, espaço kids, degustação e atrações musicais, na sede e distritos do município. O evento é promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, seção regional (Abrasel-CD), em parceria com o Sebrae e Senac, e tem o patrocínio das secretarias municipal (Sectur) e estadual de Turismo (Setur-BA).

“O festival foi idealizado para cumprir um papel no contexto turístico da cidade. Por isso, a importância do apoio do Governo do Estado. Através da parceria com a Setur-BA, conseguimos viabilizar a primeira edição do evento. Queremos inserir Cabrália no calendário nacional da gastronomia”, pontuou o secretário municipal de Turismo, Paulo César Magalhães.

A festa da culinária recebe visitantes baianos e de outros estados, que ainda podem curtir no destino atrações como a praia de Coroa Vermelha, local onde foi celebrada a primeira missa no Brasil, o Museu Indígena Pataxó e o Rio João de Tiba.

Já em Salvador, na zona turística Baía de Todos-os-Santos, o Centro de Convenções (Boca do Rio) sedia o 58º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (MedTrop), que vai até esta quarta-feira (13), com o apoio da Setur-BA. São quase três mil profissionais, do Brasil e de mais 17 países, que dividem o tempo entre atividades científicas e passeios pela cidade, em quatro dias de programação.

“Todo congressista é um turista. Ele participa do evento, mas tem todo um aparato turístico. A agência oficial oferece passeios, sendo que muitos vieram aproveitar o feriado de 7 de setembro. É toda uma movimentação, que envolve companhias aéreas, taxistas, hotéis e restaurantes. E ter essa parceria com a Setur-BA é fundamental”, pontuou a organizadora do MedTrop, Renata Maranhão.

O biólogo Éder Monteiro veio do Pará e aprovou pontos turísticos da capital baiana. “É a minha primeira vez em Salvador e fui logo conhecer o Pelourinho, Elevador Lacerda e Mercado Modelo. Achei tudo muito bonito. Ainda vou na Barra e no Rio Vermelho, para experimentar comidas típicas daqui”.

Fonte: Ascom/Setur