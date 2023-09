Setur faz pesquisa de demanda turística na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ da Bahia

A Semana da Diversidade chegou ao final, neste domingo (10), com a 20ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ da Bahia, em Salvador, que percorreu o centro da cidade, embalada por trios elétricos que animaram uma multidão. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, foi madrinha do evento, promovido pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), com apoio do Governo do Estado. Este ano, o segmento trouxe o tema “Por mais diversidade no mundo corporativo”.

“Chamamos a atenção para a necessidade de mais inclusão nas empresas, para que a comunidade LGBT tenha novas oportunidades de trabalho. A ajuda de órgãos estaduais foi importante, em sintonia com o fluxo turístico gerado pela Parada”, declarou o presidente do GGB, Marcelo Cerqueira.

No desfile, a Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA) fez uma pesquisa de demanda turística LGBTQIAPN+, para o planejamento de ações futuras, visando a qualificação dos serviços oferecidos ao segmento. “Ouvimos visitantes de dentro e de fora da Bahia, para identificar suas necessidades no uso de equipamentos turísticos e colher sugestões. Os dados serão usados na formulação de ações para o segmento, na alta temporada, em parceria com o trade”, explicou a coordenadora do Turismo LGBT+ da Setur-BA, a drag queen Petra Perón.

O estoquista Vitor Fernandes se denomina gay e veio de Belo Horizonte para participar da festa, pela primeira vez. “ A Bahia é magnífica, principalmente, no acolhimento. Essa pesquisa é legal, porque aborda uma série de questões que impactam no turismo para os gays “, elogiou. Para a transexual sergipana Lu Xodó, cover da cantora Joelma, “ nós viajamos muito e precisamos ser ouvidas, para provocar melhorias no atendimento”.

Homenagem

A Setur-BA foi homenageada pelo Grupo Gay da Bahia, com o prêmio Honra ao Mérito- Diversidade Cultural e Inclusão, pelo trabalho de estruturação do turismo LGBTQIAPN+ no estado. “Uma grande satisfação ter esse reconhecimento do GGB, instituição com histórico de lutas e conquistas. O Governo da Bahia aplica políticas inclusivas, onde o turismo exerce papel estratégico para movimentar a economia e gerar empregos, com respeito a todos os públicos”, destacou a chefe de gabinete da Setur-BA, Giulliana Brito.

Fonte: Ascom/Setur