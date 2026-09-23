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Hildon Chaves promete revolucionar a rede de hospitais de Rondônia

Candidato construirá três grandes hospitais de alta complexidade e fará obras de ampliação, reforma e modernização de outros onze centros hospitalares, proporcionando atendimento digno e acabando com a “ambulancioterapia”

23/09/2026 20h54
Por: Redação Fonte: Assessoria
Divulgação
Divulgação

O ex-prefeito de Porto Velho e candidato ao Governo do Estado (Federação União Progressistas), Hildon Chaves, promete fazer uma “revolução” na saúde de Rondônia. “Vamos construir do zero três novos hospitais gerais de alta complexidade, em Porto Velho, Ji-Paraná e Ariquemes”, declarou. “Também faremos grandes obras de modernização, ampliação e transformação por completo em outros onze hospitais já existentes em todo o Estado, incluindo os seis grandes hospitais de porte regional”, garantiu Hildon.

“Rondônia possui hospitais regionais e unidades de saúde de média e alta complexidade, integrados à rede estadual, o que faremos é ampliar, reformar e modernizar com novos equipamentos todas essas estruturas, para que possam atender toda a população do nosso Estado de maneira digna e eficiente”, afirmou Hildon Chaves. “Chega dessa farra de ambulâncias e ônibus adaptados circulando centenas de quilômetros, todos os dias, pagando um pedágio caríssimo e expondo as pessoas a acidentes. Vamos acabar com essa “ambulancioterapia”, disparou.

Hildon Chaves fala com a autoridade de quem conhece profundamente a saúde do Estado. “Fui promotor de Justiça por mais de 20 anos e atuei vários anos para garantir os direitos da população especificamente na área da saúde”, ressaltou Hildon. “Temos recursos públicos que são, sim, suficientes para garantir um atendimento de qualidade”.

“O que falta no Governo do Estado é gestão, é experiência administrativa. Atuei mais de 25 anos como empresário de um grande grupo educacional. Toda essa bagagem foi muito importante na hora de administrar a prefeitura de Porto Velho”, ressaltou. Nos oito anos de sua gestão como prefeito, Hildon edificou muitas obras consideradas “irrealizáveis”.

PROVOU QUE FAZ

A saúde foi prioridade na administração de Hildon como prefeito. Hildon construiu seis novas unidades de saúde municipais e reformou outras 40 unidades na capital. Com Hildon Chaves, o Barco Saúde voltou a atender os ribeirinhos, com mais de 40 mil atendimentos realizados. A cobertura vacinal teve um salto, de um índice de apenas 50%, para mais de 97% da população vacinada na capital. Durante a pandemia, mais de 1,13 milhão de doses de vacinas da Covid-19 foram aplicadas.

Hildon Chaves foi responsável pela construção do Laboratório Municipal de Porto Velho, com capacidade para 1,2 milhão de exames por ano. O novo laboratório foi importante para detectar com maior rapidez e eficiência diversas doenças, como a sífilis congênita, cujos casos tiveram uma queda de mais de 90%, além de outras doenças tropicais que passaram a ser monitoradas e tratadas com agilidade, salvando muitas vidas.

Hildon também investiu na Agenda SUS, que tornou a fila da saúde muito mais transparente e acessível para a população, que passou a acompanhar todas as suas solicitações online. Com a telemedicina, o ex-prefeito ampliou mais de 5.800 consultas online para a população. A administração de Hildon também reduziu o tempo médio de resposta do SAMU, que era de mais de 1 hora, para 40 minutos.

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