GeralGoverno de RO registra apreensão recorde de entorpecentes no primeiro semestre de 2025PolíticaDeputado Cássio Gois é parceiro do 1º Cacoal Country Bulls.Geral6.775 estudantes de SP já foram contratados pelo BEEM e inscrições para novas vagas seguem abertasPolíticaLuizinho Goebel mostra que 'pé na estrada' é sinônimo de açãoPolíticaAmbulância chega a Candeias do Jamari com recurso destinado por Cláudia de Jesus
Política ALE-RO

Deputado Cássio Gois é parceiro do 1º Cacoal Country Bulls.

O rodeio marca o calendário cultural de Cacoal e se tornou um espaço de lazer, entretenimento e valorização da cultura sertaneja.

18/08/2025 08h53
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Para o deputado, apoiar eventos como esse é fortalecer a identidade do povo rondoniense (Foto: Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Cássio Gois tem se consolidado como um dos grandes apoiadores dos rodeios em Rondônia. Defensor da valorização cultural e das tradições que movimentam o estado, o parlamentar foi parceiro direto na realização do 1º Cacoal Country Bulls, evento histórico para o município.

O evento aconteceu no Complexo Beira Rio, durante três noites de festa, nos dias 14, 15 e 16 de agosto, reunindo um público expressivo e trazendo grandes atrações musicais com entrada gratuita.

 

As noites de rodeio e shows contaram com apresentações de Guilherme Silva, Negão Chandon, Forró + Toys e Brenno Reis & Marco Viola.
 

O rodeio marca o calendário cultural de Cacoal e se tornou um espaço de lazer, entretenimento e valorização da cultura sertaneja.
 

Para o deputado, apoiar eventos como esse é fortalecer a identidade do povo rondoniense. “A cultura do rodeio está no coração da nossa gente. É tradição, é festa, é geração de renda e turismo. Investir no rodeio é investir em Rondônia”, destacou.
 

O sucesso do 1º Cacoal Country Bulls confirma a importância de políticas públicas voltadas ao incentivo cultural. A iniciativa teve repercussão positiva, fortalecendo Cacoal como palco de grandes eventos e abrindo portas para que o município continue recebendo atrações de grande porte.

Texto: Assessoria parlamentar

