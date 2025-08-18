Luizinho Goebel mostra que 'pé na estrada' é sinônimo de ação

Visando o fortalecimento das políticas regionais, na última sexta-feira (15), o deputado Luizinho Goebel (Podemos) realizou visita à cidade de Corumbiara, na rodovia 370. Este compromisso foi agendado previamente e faz parte de seus esforços para fortalecer as políticas regionais no município. A presença do deputado na região é fundamental, pois demonstra seu compromisso com o desenvolvimento local e a melhoria da região.

O engajamento de Luizinho Goebel em iniciativas voltadas para o fortalecimento das políticas regionais é um passo importante para Corumbiara. O deputado acredita que, por meio do diálogo e da transparência, é possível criar soluções que tragam benefícios a todos.

Visitas à Alvorada d'Oeste e Urupá

No sábado (16), o deputado teve a oportunidade de visitar as cidades de Alvorada D'Oeste e Urupá. Em Urupá, o parlamentar participou da 19ª EXPOUR que já começou com energia lá em cima. Luizinho destacou a importância de participar do evento, uma celebração marcada por alegria, reencontros e muita animação, reunindo famílias, amigos e visitantes para celebrar a tradição, a cultura e a força do agro da nossa região.



No domingo (17), o deputado esteve em Alvorada D'Oeste novamente. Animado para interagir com a comunidade local e ouvir suas opiniões e sugestões. Na segunda-feira (18), o deputado seguiu, para Vilhena. Após esses compromissos, nos dias (19 e 20), Goebel seguiu para Porto Velho. A capital do estado, com a expectativa de atender as demandas locais. Serão dias de trabalho intenso, mas muito produtivos.

“De canto a canto do estado, estarei firme cumprindo nossas metas e compromissos, pois acredito que a proximidade com as comunidades é essencial para um trabalho eficiente. Só tenho a agradecer, porque o trabalho não para… e a fé nos guia”, disse o deputado.

O parlamentar reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da região, viabilizando recursos para as comunidades. “É um momento especial que significa a parceria e confiança juntamente com o prefeito Clayton. Seguimos com o objetivo de realizar sonhos, ajudando nossa boa gente, contemplando os que realmente necessitam e transformando sonhos em realidade”, disse o deputado.

“Sem dúvidas, o saldo de 2025 é positivo, com muito trabalho, aprendizado e atuação nos mais diversos setores, sempre em busca de levar o melhor para o povo rondoniense. Não posso dizer que está sendo um ano fácil, mas com toda certeza está sendo gratificante, uma agenda extensa de atuação dentro e fora da Casa de Leis, que será ainda mais intensificada no próximo ano”, ressaltou o deputado Luizinho Goebel (Podemos) ao ser questionado sobre o seu 4º mandato na Assembleia Legislativa. O terceiro mais votado do Estado de Rondônia.

Com uma agenda repleta de compromissos, Goebel segue rigorosamente sua rotina, priorizando sempre as necessidades dos cidadãos. Seu empenho é notável, contribuindo para a efetivação de importantes projetos e iniciativas que visam o benefício dos rondonienses.

Foto: Reprodução/ALE-RO

Ao longo da semana, Luizinho tem estado um verdadeiro 'pé na estrada', visitando diversas regiões e comunidades. Na sexta-feira (15), o deputado esteve na rodovia 370 em Corumbiara. Essas visitas não são apenas simbólicas; elas permitem ao deputado ouvir diretamente os anseios e as reclamações dos cidadãos. Este contato próximo é essencial para que ele possa desenvolver propostas que atendam às reais necessidades da população.

Neste 4º mandato, a atuação do parlamentar está sendo marcada pelo intenso contato com o povo e com as lideranças municipais e estaduais, com uma vasta experiência no legislativo e conhece de perto as dificuldades enfrentadas na agricultura. Ao longo de 1999 a 2000, Goebel se destacou como diretor da Secretaria de Obras da Prefeitura do Município de Vilhena/RO. Na busca por mais infraestrutura para as cidades, nos anos de 2003 a 2006, foi assessor e residente regional do Departamento de Viação e Obras Públicas - DEVOP. Sobretudo por sua ampla defesa dos produtores rurais, no fortalecimento da saúde e em defesa do agro.

O trabalho continua

Foto: Reprodução/ALE-RO

“As conquistas em 2025 foram diversas, mas a luta por melhorias em vários setores continua, com a defesa de pautas relevantes para o Estado e municípios. Somos representantes do povo e temos o dever de trabalhar para o povo, por isso, seguiremos firmes pela aprovação das nossas matérias e na apresentação de matérias que melhorem a vida dos rondonienses”, garantiu o parlamentar.

Resultados e previsões futuras

“Os resultados de nossa jornada têm sido gratificantes, com a aprovação de matérias importantes no legislativo, nossa atuação tem sido positiva. Seguimos em frente, efetivamente conduzindo nosso mandato e assegurando que a voz do povo seja ouvida. À medida que sigo cumprindo nossa agenda, tenho produzido muitos resultados positivos e a expectativa é que mais realizações se concretizem, com a continuidade do apoio ao desenvolvimento local e regional a toda a população", afirmou o parlamentar.

Texto e fotos: Edilson Neves | Jornalista

