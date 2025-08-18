Segunda, 18 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
22°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
CidadesCOMO SE PREPARAR - Maior concurso público da história do município desperta esperança e mobiliza estudantesGeralGoverno de RO registra apreensão recorde de entorpecentes no primeiro semestre de 2025PolíticaDeputado Cássio Gois é parceiro do 1º Cacoal Country Bulls.Geral6.775 estudantes de SP já foram contratados pelo BEEM e inscrições para novas vagas seguem abertasPolíticaLuizinho Goebel mostra que 'pé na estrada' é sinônimo de ação
Política ALE-RO

Luizinho Goebel mostra que 'pé na estrada' é sinônimo de ação

Parlamentar acredita que, por meio do diálogo e da transparência, é possível criar soluções que tragam benefícios a todos.

18/08/2025 08h53
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputado reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da região (Fotos: Edilson Neves)
Deputado reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da região (Fotos: Edilson Neves)

Visando o fortalecimento das políticas regionais, na última sexta-feira (15), o deputado Luizinho Goebel (Podemos) realizou visita à cidade de Corumbiara, na rodovia 370. Este compromisso foi agendado previamente e faz parte de seus esforços para fortalecer as políticas regionais no município. A presença do deputado na região é fundamental, pois demonstra seu compromisso com o desenvolvimento local e a melhoria da região.

 

O engajamento de Luizinho Goebel em iniciativas voltadas para o fortalecimento das políticas regionais é um passo importante para Corumbiara. O deputado acredita que, por meio do diálogo e da transparência, é possível criar soluções que tragam benefícios a todos. 

 

Visitas à Alvorada d'Oeste e Urupá

 

No sábado (16), o deputado teve a oportunidade de visitar as cidades de Alvorada D'Oeste e Urupá. Em Urupá, o parlamentar participou da 19ª EXPOUR que já começou com energia lá em cima. Luizinho destacou a importância de participar do evento, uma celebração marcada por alegria, reencontros e muita animação, reunindo famílias, amigos e visitantes para celebrar a tradição, a cultura e a força do agro da nossa região.  comemoração, celebração, cerimônia,
 

 

No domingo (17), o deputado esteve em Alvorada D'Oeste novamente. Animado para interagir com a comunidade local e ouvir suas opiniões e sugestões. Na segunda-feira (18), o deputado seguiu, para Vilhena. Após esses compromissos, nos dias (19 e 20), Goebel seguiu para Porto Velho. A capital do estado, com a expectativa de atender as demandas locais. Serão dias de trabalho intenso, mas muito produtivos.

 

“De canto a canto do estado, estarei firme cumprindo nossas metas e compromissos, pois acredito que a proximidade com as comunidades é essencial para um trabalho eficiente. Só tenho a agradecer, porque o trabalho não para… e a fé nos guia”, disse o deputado.

 

O parlamentar reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento da região, viabilizando recursos para as comunidades. “É um momento especial que significa a parceria e confiança juntamente com o prefeito Clayton. Seguimos com o objetivo de realizar sonhos, ajudando nossa boa gente, contemplando os que realmente necessitam e transformando sonhos em realidade”, disse o deputado.

 

“Sem dúvidas, o saldo de 2025 é positivo, com muito trabalho, aprendizado e atuação nos mais diversos setores, sempre em busca de levar o melhor para o povo rondoniense. Não posso dizer que está sendo um ano fácil, mas com toda certeza está sendo gratificante, uma agenda extensa de atuação dentro e fora da Casa de Leis, que será ainda mais intensificada no próximo ano”, ressaltou o deputado Luizinho Goebel (Podemos) ao ser questionado sobre o seu 4º mandato na Assembleia Legislativa. O terceiro mais votado do Estado de Rondônia.

 

Com uma agenda repleta de compromissos, Goebel segue rigorosamente sua rotina, priorizando sempre as necessidades dos cidadãos. Seu empenho é notável, contribuindo para a efetivação de importantes projetos e iniciativas que visam o benefício dos rondonienses.

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO

 

Ao longo da semana, Luizinho tem estado um verdadeiro 'pé na estrada', visitando diversas regiões e comunidades. Na sexta-feira (15), o deputado esteve na rodovia 370 em Corumbiara. Essas visitas não são apenas simbólicas; elas permitem ao deputado ouvir diretamente os anseios e as reclamações dos cidadãos. Este contato próximo é essencial para que ele possa desenvolver propostas que atendam às reais necessidades da população.

 

Neste 4º mandato, a atuação do parlamentar está sendo marcada pelo intenso contato com o povo e com as lideranças municipais e estaduais, com uma vasta experiência no legislativo e conhece de perto as dificuldades enfrentadas na agricultura. Ao longo de 1999 a 2000, Goebel se destacou como diretor da Secretaria de Obras da Prefeitura do Município de Vilhena/RO. Na busca por mais infraestrutura para as cidades, nos anos de 2003 a 2006, foi assessor e residente regional do Departamento de Viação e Obras Públicas - DEVOP. Sobretudo por sua ampla defesa dos produtores rurais, no fortalecimento da saúde e em defesa do agro. 

 

O trabalho continua

 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO

 

“As conquistas em 2025 foram diversas, mas a luta por melhorias em vários setores continua, com a defesa de pautas relevantes para o Estado e municípios. Somos representantes do povo e temos o dever de trabalhar para o povo, por isso, seguiremos firmes pela aprovação das nossas matérias e na apresentação de matérias que melhorem a vida dos rondonienses”, garantiu o parlamentar. 

 

Resultados e previsões futuras

 

“Os resultados de nossa jornada têm sido gratificantes, com a aprovação de matérias importantes no legislativo, nossa atuação tem sido positiva.  Seguimos em frente, efetivamente conduzindo nosso mandato e assegurando que a voz do povo seja ouvida. À medida que sigo cumprindo nossa agenda, tenho produzido muitos resultados positivos e a expectativa é que mais realizações se concretizem, com a continuidade do apoio ao desenvolvimento local e regional a toda a população", afirmou o parlamentar.

 

Texto e fotos: Edilson Neves | Jornalista
 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Deputado Cássio Gois é parceiro do 1º Cacoal Country Bulls.
ALE-RO Ambulância chega a Candeias do Jamari com recurso destinado por Cláudia de Jesus
ALE-RO Jean Mendonça participa de inauguração de novas salas de aula em Rolim de Moura
ALE-RO Deputado Alan Queiroz entrega equipamentos para nova sala de parto no município de Rio Crespo
Política Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Política Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames médicos
Porto Velho, RO
Atualizado às 08h01
22°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 39°

23° Sensação
1.03 km/h Vento
94% Umidade do ar
51% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (19/08)

Mín. 26° Máx. 38°

Tempo nublado
Amanhã (20/08)

Mín. 24° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária Ministro do Trabalho prevê conclusão até novembro
2
Política - Há 5 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
3
Política - Há 3 dias Ezequiel Neiva comemora avanço na infraestrutura com pavimentação da Rodovia do Boi
4
Política - Há 3 dias Ieda Chaves destina van de R$ 330 mil para pacientes de Alto Alegre dos Parecis
5
Política - Há 3 dias Presidente da Assembleia Legislativa comemora entrega da RO-370, a Rodovia do Boi, em Corumbiara
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias