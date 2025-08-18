Ambulância chega a Candeias do Jamari com recurso destinado por Cláudia de Jesus

Segundo a deputada, a aquisição do veículo atende a uma demanda do município e representa um importante reforço para a rede pública (Foto: Assessoria parlamentar)

O município de Candeias do Jamari recebeu uma nova ambulância adquirida por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT). O investimento, no valor de R$ 400 mil, visa melhorar o atendimento de saúde e garantir mais segurança no transporte de pacientes.

Segundo a deputada, a aquisição do veículo atende a uma demanda do município e representa um importante reforço para a rede pública.

“Uma ambulância nova significa mais segurança e dignidade no transporte de pacientes, especialmente em casos de urgência. Nosso objetivo é oferecer condições para que a população seja atendida com qualidade e rapidez”, destacou Cláudia de Jesus.

