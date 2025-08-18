Segunda, 18 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Ambulância chega a Candeias do Jamari com recurso destinado por Cláudia de Jesus

Veículo adquirido por emenda parlamentar vai reforçar o transporte de pacientes e a estrutura de saúde.

18/08/2025 08h53
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Segundo a deputada, a aquisição do veículo atende a uma demanda do município e representa um importante reforço para a rede pública (Foto: Assessoria parlamentar)
Segundo a deputada, a aquisição do veículo atende a uma demanda do município e representa um importante reforço para a rede pública (Foto: Assessoria parlamentar)

O município de Candeias do Jamari recebeu uma nova ambulância adquirida por meio de emenda parlamentar destinada pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT). O investimento, no valor de R$ 400 mil, visa melhorar o atendimento de saúde e garantir mais segurança no transporte de pacientes.

 

Segundo a deputada, a aquisição do veículo atende a uma demanda do município e representa um importante reforço para a rede pública. 

 

“Uma ambulância nova significa mais segurança e dignidade no transporte de pacientes, especialmente em casos de urgência. Nosso objetivo é oferecer condições para que a população seja atendida com qualidade e rapidez”, destacou Cláudia de Jesus.

 

Texto: Cristiane Abreu I Jornalista

