Segunda, 18 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
22°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
CidadesCOMO SE PREPARAR - Maior concurso público da história do município desperta esperança e mobiliza estudantesGeralGoverno de RO registra apreensão recorde de entorpecentes no primeiro semestre de 2025PolíticaDeputado Cássio Gois é parceiro do 1º Cacoal Country Bulls.Geral6.775 estudantes de SP já foram contratados pelo BEEM e inscrições para novas vagas seguem abertasPolíticaLuizinho Goebel mostra que 'pé na estrada' é sinônimo de ação
Política ALE-RO

Jean Mendonça participa de inauguração de novas salas de aula em Rolim de Moura

Ampliação na Escola Neusa Santos de Oliveira foi viabilizada por emenda parlamentar de R$ 620 mil do deputado Jean Mendonça, com contrapartida muni...

18/08/2025 08h40
Por: Redação Fonte: ALE-RO
A obra é fundamental para atender a demanda crescente do bairro e áreas adjacentes (Foto: Assessoria parlamentar)
A obra é fundamental para atender a demanda crescente do bairro e áreas adjacentes (Foto: Assessoria parlamentar)

A comunidade do bairro Cidade Alta, o mais populoso de Rolim de Moura, celebrou na última sexta-feira, 15 de agosto,  a inauguração de sete novas salas de aula na Escola Municipal Neusa Santos de Oliveira. A obra, fundamental para atender a demanda crescente do bairro e áreas adjacentes (Jatobá 1 e 2), foi possível graças a uma emenda parlamentar no valor de R$ 620 mil destinada pelo deputado estadual Jean Mendonça (PL), complementada por uma contrapartida de R$ 69.120,07 da Prefeitura Municipal.

 

Durante a solenidade, que reuniu pais, professores e lideranças, o prefeito Aldo Júlio destacou a importância do apoio do parlamentar. "Essa entrega só foi possível graças ao apoio do deputado Jean Mendonça, que destinou essa importante emenda para Rolim de Moura. Em nome da comunidade, agradeço ao deputado por acreditar em nosso município e contribuir para o futuro das nossas crianças”, afirmou Júlio.

O secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, ressaltou o impacto direto da ampliação. "Com essas sete novas salas, poderemos atender mais crianças em um ambiente adequado e com estrutura compatível com os padrões da educação infantil. Agradeço ao deputado Jean Mendonça por entender a necessidade dessa ampliação que atende uma antiga reivindicação dos pais de alunos”, declarou Barcelar. A ampliação promete melhorar significativamente o acesso e a qualidade do ensino infantil no bairro. 


A diretora Vaniz Walber celebrou as novas perspectivas para a unidade: "As novas salas representam mais oportunidades de aprendizagem e um espaço mais acolhedor para nossos estudantes. É um investimento que vai refletir diretamente na qualidade da educação que oferecemos". Com a conclusão das obras, a escola Neusa Santos de Oliveira deu um salto significativo em sua estrutura, passando de nove para 16 salas de aula. Além disso, a instituição, que ocupa uma área de 1.388,04 m² e conta com 61 funcionários (40 servidores e 21 estagiários), dispõe agora de espaços dedicados como sala de professores, coordenação, atendimento educacional especializado, direção, secretaria, cozinha com despensa, banheiros, almoxarifado e playground.

 

O deputado Jean Mendonça expressou satisfação em participar do que chamou de "momento histórico" para o bairro. Ele reconheceu a agilidade da gestão municipal na execução do projeto. "Estamos vendo aqui o exemplo de trabalho em parceria que foi executado em um tempo que atendeu a expectativa da população. Uma obra que teve seu início e conclusão dentro do prazo previsto. Parabéns ao prefeito Aldo Júlio, ao secretário Wander Barcelar e todos os técnicos da prefeitura que deram a celeridade que esse projeto necessitava", concluiu Mendonça. 

 

Texto: Carlos Henrique I Jornalista 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Deputado Cássio Gois é parceiro do 1º Cacoal Country Bulls.
ALE-RO Luizinho Goebel mostra que 'pé na estrada' é sinônimo de ação
ALE-RO Ambulância chega a Candeias do Jamari com recurso destinado por Cláudia de Jesus
ALE-RO Deputado Alan Queiroz entrega equipamentos para nova sala de parto no município de Rio Crespo
Política Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Política Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames médicos
Porto Velho, RO
Atualizado às 08h01
22°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 39°

23° Sensação
1.03 km/h Vento
94% Umidade do ar
51% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (19/08)

Mín. 26° Máx. 38°

Tempo nublado
Amanhã (20/08)

Mín. 24° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária Ministro do Trabalho prevê conclusão até novembro
2
Política - Há 5 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
3
Política - Há 3 dias Ezequiel Neiva comemora avanço na infraestrutura com pavimentação da Rodovia do Boi
4
Política - Há 3 dias Ieda Chaves destina van de R$ 330 mil para pacientes de Alto Alegre dos Parecis
5
Política - Há 3 dias Presidente da Assembleia Legislativa comemora entrega da RO-370, a Rodovia do Boi, em Corumbiara
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias