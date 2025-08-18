Jean Mendonça participa de inauguração de novas salas de aula em Rolim de Moura

A comunidade do bairro Cidade Alta, o mais populoso de Rolim de Moura, celebrou na última sexta-feira, 15 de agosto, a inauguração de sete novas salas de aula na Escola Municipal Neusa Santos de Oliveira. A obra, fundamental para atender a demanda crescente do bairro e áreas adjacentes (Jatobá 1 e 2), foi possível graças a uma emenda parlamentar no valor de R$ 620 mil destinada pelo deputado estadual Jean Mendonça (PL), complementada por uma contrapartida de R$ 69.120,07 da Prefeitura Municipal.

Durante a solenidade, que reuniu pais, professores e lideranças, o prefeito Aldo Júlio destacou a importância do apoio do parlamentar. "Essa entrega só foi possível graças ao apoio do deputado Jean Mendonça, que destinou essa importante emenda para Rolim de Moura. Em nome da comunidade, agradeço ao deputado por acreditar em nosso município e contribuir para o futuro das nossas crianças”, afirmou Júlio.

O secretário municipal de Educação, Wander Barcelar, ressaltou o impacto direto da ampliação. "Com essas sete novas salas, poderemos atender mais crianças em um ambiente adequado e com estrutura compatível com os padrões da educação infantil. Agradeço ao deputado Jean Mendonça por entender a necessidade dessa ampliação que atende uma antiga reivindicação dos pais de alunos”, declarou Barcelar. A ampliação promete melhorar significativamente o acesso e a qualidade do ensino infantil no bairro.



A diretora Vaniz Walber celebrou as novas perspectivas para a unidade: "As novas salas representam mais oportunidades de aprendizagem e um espaço mais acolhedor para nossos estudantes. É um investimento que vai refletir diretamente na qualidade da educação que oferecemos". Com a conclusão das obras, a escola Neusa Santos de Oliveira deu um salto significativo em sua estrutura, passando de nove para 16 salas de aula. Além disso, a instituição, que ocupa uma área de 1.388,04 m² e conta com 61 funcionários (40 servidores e 21 estagiários), dispõe agora de espaços dedicados como sala de professores, coordenação, atendimento educacional especializado, direção, secretaria, cozinha com despensa, banheiros, almoxarifado e playground.

O deputado Jean Mendonça expressou satisfação em participar do que chamou de "momento histórico" para o bairro. Ele reconheceu a agilidade da gestão municipal na execução do projeto. "Estamos vendo aqui o exemplo de trabalho em parceria que foi executado em um tempo que atendeu a expectativa da população. Uma obra que teve seu início e conclusão dentro do prazo previsto. Parabéns ao prefeito Aldo Júlio, ao secretário Wander Barcelar e todos os técnicos da prefeitura que deram a celeridade que esse projeto necessitava", concluiu Mendonça.

