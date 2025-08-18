Segunda, 18 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Deputado Alan Queiroz entrega equipamentos para nova sala de parto no município de Rio Crespo

A emenda parlamentar viabiliza uma estrutura moderna para garantir mais segurança e humanização no atendimento às gestantes do município.

18/08/2025 08h39
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Os materiais foram adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado, atendendo à solicitação da vereadora Rose (Fotos: Ray Natalisson)
Com o objetivo de fortalecer a rede de saúde materno-infantil em Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) visitou o Hospital Municipal de Rio Crespo e entregou novos equipamentos que irão compor a sala de parto da unidade. Os materiais foram adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado, atendendo à solicitação da vereadora Rose.
 

Entre os itens entregues estão macas ginecológicas, berços aquecidos, bolas de parto e outros materiais fundamentais para oferecer um ambiente mais seguro, humanizado e acolhedor para mães e recém-nascidos. A nova sala de parto integra a reforma e ampliação do hospital municipal, um avanço significativo para a saúde pública local e para a qualidade do atendimento prestado às gestantes.
 

“O cuidado com a vida começa no nascimento. É por isso que trabalhamos para garantir que as mães de Rio Crespo tenham um espaço adequado, seguro e digno para esse momento tão importante. Parabenizo o prefeito e a vereadora pelo trabalho e agradeço à equipe de saúde pelo empenho em cuidar da nossa população", finalizou.
 

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
A iniciativa reforça o compromisso do mandato parlamentar com políticas públicas que promovam saúde, dignidade e bem-estar para todos, evidenciando que investimentos direcionados resultam em melhorias concretas na vida da população. O fortalecimento da atenção básica e da infraestrutura hospitalar é um passo essencial para garantir um atendimento mais humano, eficiente e acessível às comunidades do estado.

Texto: Jorge Fernando | Jornalista
Fotos: Ray Natalisson

