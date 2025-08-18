Deputado Alan Queiroz entrega equipamentos para nova sala de parto no município de Rio Crespo

Os materiais foram adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado, atendendo à solicitação da vereadora Rose (Fotos: Ray Natalisson)

Com o objetivo de fortalecer a rede de saúde materno-infantil em Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) visitou o Hospital Municipal de Rio Crespo e entregou novos equipamentos que irão compor a sala de parto da unidade. Os materiais foram adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado, atendendo à solicitação da vereadora Rose.



Entre os itens entregues estão macas ginecológicas, berços aquecidos, bolas de parto e outros materiais fundamentais para oferecer um ambiente mais seguro, humanizado e acolhedor para mães e recém-nascidos. A nova sala de parto integra a reforma e ampliação do hospital municipal, um avanço significativo para a saúde pública local e para a qualidade do atendimento prestado às gestantes.



“O cuidado com a vida começa no nascimento. É por isso que trabalhamos para garantir que as mães de Rio Crespo tenham um espaço adequado, seguro e digno para esse momento tão importante. Parabenizo o prefeito e a vereadora pelo trabalho e agradeço à equipe de saúde pelo empenho em cuidar da nossa população", finalizou.

