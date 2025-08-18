Segunda, 18 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
22°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,41

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
CidadesCOMO SE PREPARAR - Maior concurso público da história do município desperta esperança e mobiliza estudantesGeralGoverno de RO registra apreensão recorde de entorpecentes no primeiro semestre de 2025PolíticaDeputado Cássio Gois é parceiro do 1º Cacoal Country Bulls.Geral6.775 estudantes de SP já foram contratados pelo BEEM e inscrições para novas vagas seguem abertasPolíticaLuizinho Goebel mostra que 'pé na estrada' é sinônimo de ação
Política Política

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade

18/08/2025 07h01
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira (20) sessão da comissão geral que tem o objetivo de avançar em medidas efetivas para garantir a segurança de crianças e adolescentes na internet. A comissão será formada por parlamentares e convidados.

“Há pautas importantes que exigem debate, negociação, tempo. Mas essa pauta não pode esperar, porque uma infância perdida não se recupera. Uma criança ferida carrega essa marca para sempre”, disse Motta.

“É inadiável essa discussão e, mais ainda, o posicionamento desta Casa sobre esse tema.”

Segundo o presidente da Câmara, existem mais de 60 projetos de lei protocolados na Câmara sobre esse tema . Um grupo de trabalho formado por parlamentares e especialistas também estudará a questão nos próximos 30 dias.

O assunto ganhou repercussão após denúncias do influenciador Felca Bress contra perfis que usam crianças e adolescentes com pouca roupa, dançando músicas sensuais ou falando de sexo em programas divulgados nas plataformas digitais com objetivo de monetizar esse conteúdos, gerando dinheiro para os donos dos canais, chamado de "adultização infantil".

Proposta

Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que vai enviar ao Congresso Nacional uma proposta para regulamentação das redes sociais.

“Nós vamos regulamentar porque é preciso criar o mínimo de comportamento e de procedimento no funcionamento de uma rede digital”, afirmou o presidente em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News.

Para Lula, o que acontece atualmente é que ninguém assume a responsabilidade pelo conteúdo nesses ambientes.

O presidente defende que não é admissível que se abra mão de garantir tranquilidade às crianças e adolescentes que podem ser vítimas de ataques e de pedofilia. “Como nós vimos na denúncia do rapaz [o influenciador Felca]”.

Segundo ele, o Brasil deve se preocupar com crimes cometidos nas redes digitais que devem ser julgados e punidos. “Isso não é possível. Por isso é que nós vamos regulamentar."

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
ALE-RO Deputado Cássio Gois é parceiro do 1º Cacoal Country Bulls.
ALE-RO Luizinho Goebel mostra que 'pé na estrada' é sinônimo de ação
ALE-RO Ambulância chega a Candeias do Jamari com recurso destinado por Cláudia de Jesus
ALE-RO Jean Mendonça participa de inauguração de novas salas de aula em Rolim de Moura
ALE-RO Deputado Alan Queiroz entrega equipamentos para nova sala de parto no município de Rio Crespo
Política Bolsonaro deixa prisão domiciliar e vai a hospital para exames médicos
Porto Velho, RO
Atualizado às 08h01
22°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 39°

23° Sensação
1.03 km/h Vento
94% Umidade do ar
51% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (19/08)

Mín. 26° Máx. 38°

Tempo nublado
Amanhã (20/08)

Mín. 24° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias Lula cobra regulamentação de lei sobre economia solidária Ministro do Trabalho prevê conclusão até novembro
2
Política - Há 5 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
3
Política - Há 3 dias Ezequiel Neiva comemora avanço na infraestrutura com pavimentação da Rodovia do Boi
4
Política - Há 3 dias Ieda Chaves destina van de R$ 330 mil para pacientes de Alto Alegre dos Parecis
5
Política - Há 3 dias Presidente da Assembleia Legislativa comemora entrega da RO-370, a Rodovia do Boi, em Corumbiara
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias