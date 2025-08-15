Sexta, 15 de Agosto de 2025
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
35°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,4

Euro

R$ 6,32

Peso Arg.

R$ 0,

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
PolíticaPadilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposaEntretenimentoRecife ganha novo espaço cultural com propósito socialCâmara dos DeputadosComissão aprova criação de carteira nacional de identificação da pessoa com epilepsiaGeralFazenda de SP reforça controle e aprimora medidas contra fraudesCâmara dos DeputadosHugo Motta envia representações contra 20 deputados ao Conselho de Ética
Política ALE-RO

Presidente da Assembleia Legislativa comemora entrega da RO-370, a Rodovia do Boi, em Corumbiara

Com investimento superior a R$ 300 milhões, provenientes de recursos próprios do Governo de Rondônia, a obra representa um marco para a logística e...

15/08/2025 15h21
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)
Presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos) (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

Nesta sexta-feira (15), o presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), participou da solenidade de entrega da pavimentação da RO-370, conhecida como Rodovia do Boi, no município de Corumbiara. O evento reuniu o governador coronel Marcos Rocha (União Brasil), o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), coronel Eder André Fernandes, o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, além de diversas autoridades estaduais, municipais e lideranças comunitárias.

O asfaltamento melhora a infraestrutura viária, fortalece o escoamento da produção agrícola, amplia a segurança e reduz o tempo de deslocamento para quem utiliza a rodovia.

O presidente Alex Redano ressaltou a importância da parceria entre os Poderes Legislativo e Executivo para garantir avanços na malha viária estadual.

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
Solenidade de entrega da pavimentação da RO-370 (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

“Essa entrega é um marco para Corumbiara e toda a região. O asfaltamento da RO-370, mais conhecida como Rodovia do Boi, trará mais desenvolvimento, facilitará o transporte de riquezas e dará mais qualidade de vida aos moradores. Nosso papel, na Assembleia, é apoiar ações como essa, que realmente transformam a realidade das pessoas”, afirmou.

A obra executada pelo DER concluiu o asfaltamento de 84 quilômetros no trecho que liga Corumbiara ao Trevo da Pedra, ponto estratégico que dá acesso a Parecis e Chupinguaia. O projeto contemplou serviços de limpeza, drenagem, terraplenagem, construção de galerias, passagens para fauna, duas pontes de concreto sobre os rios Omerê e Cabreúva, trechos com terceiras faixas e implantação de sinalização horizontal e vertical.

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
Entrega da pavimentação da RO-370, conhecida como Rodovia do Boi, no município de Corumbiara (Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO)

O diretor-geral do DER, coronel Eder André Fernandes, destacou a atuação da Assembleia no apoio aos projetos de infraestrutura. “O deputado Alex Redano tem sido um grande parceiro, sempre trabalhando para que os principais projetos sejam aprovados na Assembleia. Esse apoio é fundamental para que o DER possa levar melhores condições de tráfego e infraestrutura à população de todo o Estado”, disse.

O secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, também reforçou a importância da união institucional. “Quero agradecer ao presidente Alex Redano e a todos os deputados estaduais, que estão sempre trabalhando com dedicação para que Rondônia continue em franco desenvolvimento. Essa união de esforços entre Legislativo e Executivo é o que garante obras de grande impacto como esta”, afirmou.

Produtores rurais, lideranças comunitárias e moradores participaram da inauguração e celebraram os benefícios imediatos da pavimentação, considerada um avanço histórico para a região do Cone Sul.

 

Texto Mateus Andrade | Jornalista
Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Política Padilha diz ser "ato covarde" cancelamento de vistos da filha e esposa
Política EUA cancelam vistos da filha e da esposa do ministro Alexandre Padilha
Política Motta envia pedido para cassar Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética
ALE-RO Ieda Chaves destina van de R$ 330 mil para pacientes de Alto Alegre dos Parecis
ALE-RO Ezequiel Neiva comemora avanço na infraestrutura com pavimentação da Rodovia do Boi
ALE-RO Dra. Taíssa visita o Hospital Dr. Júlio Pérez Antelo e celebra funcionamento dos atendimentos de hemodiálise
Porto Velho, RO
Atualizado às 17h01
35°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

33° Sensação
3.09 km/h Vento
20% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (16/08)

Mín. 20° Máx. 39°

Parcialmente nublado
Amanhã (17/08)

Mín. 23° Máx. 40°

Parcialmente nublado
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 7 dias Motta envia pedido de afastamento de 15 deputados após motim na Câmara Conselho de Ética da Casa terá de votar pedidos
2
Cidades - Há 7 dias Prefeito Léo Moraes assina contrato para o 1º Hospital Municipal Universitário de Porto Velho
3
Geral - Há 6 dias Governo de RO fortalece políticas culturais com fase piloto de plataforma audiovisual no sistema prisional
4
Política - Há 3 dias Lula: Brasil vai propor criação de tarifa para países ricos na COP30
5
Geral - Há 6 dias Justiça climática e protagonismo estudantil são destaques na VI Conferência Estadual Infantojuvenil pelo Meio Ambiente
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2025 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias