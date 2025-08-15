Sexta, 15 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Ieda Chaves destina van de R$ 330 mil para pacientes de Alto Alegre dos Parecis
Política ALE-RO

Ieda Chaves destina van de R$ 330 mil para pacientes de Alto Alegre dos Parecis

Novo veículo, com 16 lugares, foi adquirido para transportar pacientes a consultas e tratamentos em outras cidades.

15/08/2025 13h29
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) (Foto: Divulgação)
Deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) (Foto: Divulgação)

Após os trâmites legais, a população de Alto Alegre dos Parecis já pode contar com uma van com capacidade de 16 lugares. O veículo, adquirido com recursos de emenda parlamentar individual da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), no valor de R$ 330 mil, foi entregue oficialmente na última quarta-feira (13) durante agenda oficial.

Segundo Ieda Chaves, a entrega do bem é um ato de esperança, cuidado e respeito a cada paciente que precisa de transporte para buscar atendimento médico. "O objetivo é dar dignidade a pessoas doentes que já estão em uma situação desconfortável. Com a possibilidade de usar um veículo novo e confortável, elas podem ter a oportunidade de chegar ao seu destino e serem bem atendidas", disse ela.

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
Van com capacidade de 16 lugares (Foto: Divulgação)

"Quero agradecer por ter destinado esses recursos para o nosso município. Não só esse, como vários outros recursos. Nós já recebemos mais de R$ 1 milhão destinados através da nossa deputada Ieda. Então, para nós é uma alegria muito grande", disse o prefeito, ao informar que "o pedido foi do vereador Dedé da Saúde (União Brasil) para levar pacientes para Porto Velho, Ariquemes, Vilhena ou para Cacoal".

Detalhamento 

Para garantir a saúde da população, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) já recebeu R$ 200 mil para a aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos. Esses itens são essenciais para o tratamento de doenças e o bom funcionamento de todo o sistema de saúde local. O Programa "+ Leite Saudável" também foi contemplado com recursos na ordem de R$ 80 mil, visando a nutrição e segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade.

Foto: Reprodução/ALE-RO
Foto: Reprodução/ALE-RO
O veículo, adquirido com recursos de emenda parlamentar individual (Foto: Divulgação)

Já a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) receberá, nas próximas semanas, R$ 80 mil para a aquisição de material permanente, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços prestados por essa importante instituição. Por fim, será realizada a construção de um barracão, com um custo total de R$ 750 mil, representando um investimento significativo na infraestrutura local.

Compromisso

Ao encerrar a visita, Ieda Chaves falou que "a conquista é fruto da confiança da população e do compromisso assumido de estar presente, ouvindo e agindo".


Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista
Foto: Divulgação
 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
