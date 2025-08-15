Ieda Chaves destina van de R$ 330 mil para pacientes de Alto Alegre dos Parecis

Após os trâmites legais, a população de Alto Alegre dos Parecis já pode contar com uma van com capacidade de 16 lugares. O veículo, adquirido com recursos de emenda parlamentar individual da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), no valor de R$ 330 mil, foi entregue oficialmente na última quarta-feira (13) durante agenda oficial.



Segundo Ieda Chaves, a entrega do bem é um ato de esperança, cuidado e respeito a cada paciente que precisa de transporte para buscar atendimento médico. "O objetivo é dar dignidade a pessoas doentes que já estão em uma situação desconfortável. Com a possibilidade de usar um veículo novo e confortável, elas podem ter a oportunidade de chegar ao seu destino e serem bem atendidas", disse ela.



Foto: Reprodução/ALE-RO Van com capacidade de 16 lugares (Foto: Divulgação)



"Quero agradecer por ter destinado esses recursos para o nosso município. Não só esse, como vários outros recursos. Nós já recebemos mais de R$ 1 milhão destinados através da nossa deputada Ieda. Então, para nós é uma alegria muito grande", disse o prefeito, ao informar que "o pedido foi do vereador Dedé da Saúde (União Brasil) para levar pacientes para Porto Velho, Ariquemes, Vilhena ou para Cacoal".



Detalhamento



Para garantir a saúde da população, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) já recebeu R$ 200 mil para a aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos. Esses itens são essenciais para o tratamento de doenças e o bom funcionamento de todo o sistema de saúde local. O Programa "+ Leite Saudável" também foi contemplado com recursos na ordem de R$ 80 mil, visando a nutrição e segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade.



Foto: Reprodução/ALE-RO O veículo, adquirido com recursos de emenda parlamentar individual (Foto: Divulgação)



Já a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) receberá, nas próximas semanas, R$ 80 mil para a aquisição de material permanente, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços prestados por essa importante instituição. Por fim, será realizada a construção de um barracão, com um custo total de R$ 750 mil, representando um investimento significativo na infraestrutura local.



Compromisso



Ao encerrar a visita, Ieda Chaves falou que "a conquista é fruto da confiança da população e do compromisso assumido de estar presente, ouvindo e agindo".



Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Divulgação

