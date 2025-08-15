Ezequiel Neiva comemora avanço na infraestrutura com pavimentação da Rodovia do Boi

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) participou da inauguração oficial da primeira etapa da pavimentação da RO-370, conhecida como Rodovia do Boi, em Corumbiara. Foram entregues 84 quilômetros asfaltados em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), material de alta resistência especialmente desenvolvido para suportar o tráfego intenso de veículos pesados, como caminhões e carretas. O trecho pavimentado liga o município de Corumbiara ao Trevo da Pedra, ponto estratégico que garante o acesso às cidades de Parecis e Chupinguaia.



O projeto executivo da obra foi desenvolvido entre 2015 e 2018, quando Ezequiel Neiva atuava como diretor-geral do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER). Segundo o parlamentar, esse planejamento técnico foi essencial para que o Governo de Rondônia pudesse contratar a obra, sob a gestão do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil).



“Esse projeto só foi possível graças à visão e comprometimento do nosso governador, coronel Marcos Rocha, que entendeu a importância estratégica da Rodovia do Boi para o desenvolvimento regional. Trabalhamos com responsabilidade para garantir que essa obra saísse do papel e trouxesse benefícios reais para a população”, destacou o deputado Ezequiel Neiva.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ezequiel Neiva fez questão de agradecer o governador Marcos Rocha pelo trabalho desempenhado na RO-370 (Foto: Gustavo Nobre | Assessoria Parlamentar)



Com investimento superior a R$ 300 milhões, recursos próprios do Governo de Rondônia, o DER executou serviços essenciais como limpeza, drenagem, terraplanagem, construção de galerias e duas pontes de concreto sobre os rios Omerê e Cabreúva. Também foram implantadas passagens de fauna, trechos com terceiras faixas e sinalização completa, garantindo a segurança dos usuários.



“A estrutura entregue é moderna e segura, pronta para atender a demanda do transporte e contribuir para o desenvolvimento econômico, especialmente do agronegócio da região, que depende dessa infraestrutura para escoar sua produção,” ressaltou Ezequiel Neiva.



Foto: Reprodução/ALE-RO Para Ezequiel Neiva, a obra é a concretização de um compromisso firme com o desenvolvimento social e econômico (Foto: Gustavo Nobre | Assessoria Parlamentar)



Além do trecho principal, a obra também incluiu a pavimentação de 700 metros que conecta a RO-370 ao distrito de Vitória da União, ampliando significativamente a malha viária e proporcionando maior facilidade e segurança no acesso às comunidades locais. Para o deputado Ezequiel Neiva, esse tipo de investimento representa muito mais do que uma simples obra de infraestrutura: é a concretização de um compromisso firme com o desenvolvimento social e econômico da região.



“Meu compromisso vai além das palavras — é uma missão que carrego diariamente: garantir que cada família tenha condições dignas e seguras para trafegar, e que o agronegócio, pilar fundamental da nossa economia, conte com uma infraestrutura robusta para prosperar. A pavimentação da RO-370 é um marco essencial que fortalece a integração regional, impulsiona o crescimento econômico e, acima de tudo, melhora a qualidade de vida do povo de Rondônia. Estamos pavimentando não só estradas, mas também o caminho para um futuro mais próspero e justo para todos,” encerrou.







Texto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO

Fotos: Gustavo Nobre | Assessoria Parlamentar

