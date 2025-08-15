Dra. Taíssa visita o Hospital Dr. Júlio Pérez Antelo e celebra funcionamento dos atendimentos de hemodiálise

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve no Hospital Regional Dr. Júlio Pérez Antelo, em Guajará-Mirim, para verificar de perto os atendimentos na área de hemodiálise, que estão funcionando a todo vapor e beneficiando pacientes do município e de toda a região.



O serviço, que antes não estava disponível no hospital, passou a atender a demanda local, evitando que pacientes precisem enfrentar longas e desgastantes viagens até outras cidades para realizar o tratamento.



Dra. Taíssa destacou a importância desse avanço para a saúde pública:



"Hoje é um dia de muita alegria, pois ver a hemodiálise funcionando aqui é a realização de um sonho antigo da população. Isso significa mais dignidade, menos sofrimento e mais qualidade de vida para quem precisa desse tratamento essencial", afirmou.



A parlamentar agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pelo empenho e sensibilidade em priorizar a instalação do serviço. Em seguida, fez questão de reconhecer e enaltecer toda a equipe médica, enfermeiras e demais profissionais do hospital pelo trabalho humanitário e acolhedor prestado diariamente aos pacientes.



Dra. Taíssa reafirmou seu compromisso de continuar lutando por melhorias na saúde e enfatizou que este é um exemplo concreto de como o trabalho parlamentar pode mudar realidades.



"É o recurso do povo, voltando para o povo", concluiu.







Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar