Sexta, 15 de Agosto de 2025
35°

Tempo limpo

Porto Velho, RO

Política ALE-RO

Dra. Taíssa visita o Hospital Dr. Júlio Pérez Antelo e celebra funcionamento dos atendimentos de hemodiálise

Serviço evita longas viagens e garante mais qualidade de vida para pacientes de Guajará-Mirim e região.

15/08/2025 13h14
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) (Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar)
Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) (Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar)

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve no Hospital Regional Dr. Júlio Pérez Antelo, em Guajará-Mirim, para verificar de perto os atendimentos na área de hemodiálise, que estão funcionando a todo vapor e beneficiando pacientes do município e de toda a região.

O serviço, que antes não estava disponível no hospital, passou a atender a demanda local, evitando que pacientes precisem enfrentar longas e desgastantes viagens até outras cidades para realizar o tratamento.

Dra. Taíssa destacou a importância desse avanço para a saúde pública:

"Hoje é um dia de muita alegria, pois ver a hemodiálise funcionando aqui é a realização de um sonho antigo da população. Isso significa mais dignidade, menos sofrimento e mais qualidade de vida para quem precisa desse tratamento essencial", afirmou.

A parlamentar agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha pelo empenho e sensibilidade em priorizar a instalação do serviço. Em seguida, fez questão de reconhecer e enaltecer toda a equipe médica, enfermeiras e demais profissionais do hospital pelo trabalho humanitário e acolhedor prestado diariamente aos pacientes.

Dra. Taíssa reafirmou seu compromisso de continuar lutando por melhorias na saúde e enfatizou que este é um exemplo concreto de como o trabalho parlamentar pode mudar realidades.

 "É o recurso do povo, voltando para o povo", concluiu.



Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar
Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Porto Velho, RO
35°
Tempo limpo

Mín. 19° Máx. 39°

