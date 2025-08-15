Cirone anuncia mais asfalto para Cacoal

Mais ruas e avenidas de Cacoal serão contempladas com obras de pavimentação asfáltica, nos próximos meses, com recursos assegurados pelo deputado estadual Cirone Deiró. Serão atendidos trechos dos bairros Novo Cacoal, Josino Brito e Village do Sol I e II. “O governador, coronel Marcos Rocha, já liberou os recursos, restando apenas a solução de pendências nos projetos, para que as obras sejam iniciadas”, explicou Cirone.



Os serviços serão executados por meio de convênio entre a Prefeitura e o Governo do Estado. De acordo com o deputado, estão assegurados R$ 4.854.437,07, para a execução de obras de drenagem e de pavimentação asfáltica de trechos de ruas e avenidas do Bairro Village do Sol I e II, R$ 1.063, 435,64 do Josino Brito e R$ 1.610,210,57 do Novo Cacoal.



No Bairro Novo Cacoal, o serviço já foi iniciado. As obras de drenagem devem ser concluídas no mês de setembro. A previsão, segundo o deputado, é a de que em seguida inicie-se o asfalto. “Estão sendo contemplados trechos da Avenida Copacabana e da Rua Piauí, atendendo a uma reivindicação antiga dos moradores ”, disse Cirone.



O Riozinho e a Linha É também estão sendo contemplados com pavimentação asfáltica. As obras iniciam-se na área urbana do distrito e estendem-se por 5 quilômetros da rodovia. “É um serviço que beneficia tanto os moradores do distrito, quanto da área rural, resolvendo um problema antigo da região”, explicou o deputado. Segundo ele, a Linha 7 também será atendida, numa extensão de 2 quilômetros e meio. “Muito em breve estaremos atendendo aqueles moradores, com construção de galerias e asfalto, colocando fim aos problemas de alagamentos e enchentes enfrentados todos os anos”, disse.



De acordo com o deputado, a parceria mantida com o governador, coronel Marcos Rocha e com o prefeito Adailton Fúria, tem resultado em diversos benefícios para a população de Cacoal. Ele afirmou que recursos liberados pelo Governo do Estado já garantiram a execução de grandes obras no município, como a construção da nova rodoviária, de uma associação de judô, da drenagem da Avenida Uirapuru, de reforma e ampliação de escolas e da pavimentação asfáltica de 140 ruas. Há ainda, segundo o deputado, importantes investimentos na agricultura familiar, na área da saúde, do esporte e em vários outros setores.





Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar

