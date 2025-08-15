Deputada Dra. Taíssa solicita revitalização da Linha D, no Distrito de Palmeiras

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou, por meio da Indicação nº 13833/2025, um pedido ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) para a realização de serviços de revitalização na Linha D, no Distrito de Palmeiras, município de Nova Mamoré.



A estrada é de grande importância para a comunidade, servindo como acesso ao local da tradicional Festa do Leite, mas também como via essencial para o deslocamento diário de moradores, o transporte escolar, o escoamento da produção rural e o abastecimento do comércio local.



A solicitação prevê serviços de patrolamento, encascalhamento e recuperação do trecho, visando garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança para todos que dependem dessa rota.



Para a deputada, investir na infraestrutura de estradas rurais é fortalecer a economia, melhorar a qualidade de vida e preservar tradições culturais.



“Essa é uma via estratégica para a região, que movimenta a economia, facilita o escoamento da produção e garante o acesso da comunidade aos serviços e eventos. É o recurso do povo, voltando para o povo”, destacou Dra. Taíssa Sousa.





Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar

