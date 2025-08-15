Sexta, 15 de Agosto de 2025
Política ALE-RO

Deputada Dra. Taíssa solicita revitalização da Linha D, no Distrito de Palmeiras

Indicação nº 13833/2025 pede melhorias na estrada que é vital para moradores, produtores e eventos da região.

15/08/2025 12h55
Por: Redação Fonte: ALE-RO
Deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) (Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar)
A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou, por meio da Indicação nº 13833/2025, um pedido ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) para a realização de serviços de revitalização na Linha D, no Distrito de Palmeiras, município de Nova Mamoré.

A estrada é de grande importância para a comunidade, servindo como acesso ao local da tradicional Festa do Leite, mas também como via essencial para o deslocamento diário de moradores, o transporte escolar, o escoamento da produção rural e o abastecimento do comércio local.

A solicitação prevê serviços de patrolamento, encascalhamento e recuperação do trecho, visando garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança para todos que dependem dessa rota.

Para a deputada, investir na infraestrutura de estradas rurais é fortalecer a economia, melhorar a qualidade de vida e preservar tradições culturais.

“Essa é uma via estratégica para a região, que movimenta a economia, facilita o escoamento da produção e garante o acesso da comunidade aos serviços e eventos. É o recurso do povo, voltando para o povo”, destacou Dra. Taíssa Sousa.



Texto: Geiciany Gonçalves I Assessoria Parlamentar
Foto: Luis Gustavo I Assessoria Parlamentar
 

